ETV Bharat / state

1 दिसंबर से चूड़धार यात्रा पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, 30 नवंबर को बंद होंगे शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट

1 दिसंबर से चूड़धार यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध ( File, ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में समुद्र तल से हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार की यात्रा पर 1 दिसंबर से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इससे पहले 30 नवंबर को यहां स्थित शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. सर्दियों में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.

इस संबंध में चूड़धार मंदिर कमेटी और चूड़ेश्वर सेवा समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा ने की. बैठक में तय किया गया कि श्रद्धालु 30 नवंबर तक शिरगुल महाराज मंदिर में दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद 1 दिसंबर से चूड़धार की यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.