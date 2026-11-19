1 दिसंबर से चूड़धार यात्रा पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, 30 नवंबर को बंद होंगे शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट
Churdhar Yatra: भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के मद्देनजर मंदिर समिति का फैसला, आगामी चार से पांच महीने तक बंद रहेगी यात्रा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:15 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में समुद्र तल से हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार की यात्रा पर 1 दिसंबर से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इससे पहले 30 नवंबर को यहां स्थित शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. सर्दियों में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.
इस संबंध में चूड़धार मंदिर कमेटी और चूड़ेश्वर सेवा समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा ने की. बैठक में तय किया गया कि श्रद्धालु 30 नवंबर तक शिरगुल महाराज मंदिर में दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद 1 दिसंबर से चूड़धार की यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
बर्फबारी के बाद 20 नवंबर से यात्रा बंद होने की थी संभावना
चूड़धार क्षेत्र में चार दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद संभावना जताई जा रही थी कि प्रशासन 20 नवंबर से ही यात्रा पर रोक लगा सकता है. हालांकि, इसके बाद मौसम साफ रहने और आगामी दिनों में भी मौसम अनुकूल रहने की संभावना को देखते हुए संयुक्त बैठक में 1 दिसंबर से यात्रा बंद करने का निर्णय लिया गया. सर्दियों में आगामी चार से पांच महीनों तक क्षेत्र में भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड रहने की आशंका है. ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के जोखिम से बचाने के लिए यात्रा पर रोक लगाई जा रही है.
दो वर्षों में 1.58 करोड़ रुपये से अधिक की आय
बैठक में मंदिर और समिति के आय-व्यय का ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया. समिति के महासचिव सुनील कमल के अनुसार, 1 सितंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2026 तक चूड़धार में कुल 1 करोड़ 58 लाख 73 हजार 500 रुपये की आय दर्ज की गई. इस अवधि में विभिन्न कार्यों पर 38 लाख 50 हजार 287 रुपये खर्च किए गए. खर्च के बाद समिति के पास 1 करोड़ 20 लाख 23 हजार 213 रुपये की राशि शेष है.
चूड़धार का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व
चूड़धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 11,965 फीट (3,647 मीटर) है. इसे 'चूड़ चांदनी' भी कहा जाता है. यहां स्थित शिरगुल महाराज का मंदिर सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के साथ-साथ उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है.
कठिन चढ़ाई और बर्फ से ढक जाता है पूरा क्षेत्र
चूड़धार पहुंचने के लिए सिरमौर के नौहराधार और शिमला जिले के सराहां (चौपाल) की ओर से प्रमुख पैदल रास्ते हैं. नौहराधार से चोटी तक का ट्रेक करीब 18 किलोमीटर का है. यहां का रास्ता घने देवदार के जंगलों और पहाड़ी ढलानों से होकर गुजरता है. सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं और कई बार मंदिर परिसर भी बर्फ में दब जाता है. इसी वजह से शीतकाल में यहां की यात्रा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जोखिम भरी हो जाती है.
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