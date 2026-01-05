ETV Bharat / state

इस जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक, आदेश जारी

धर्मशाला: पिछले हफ्ते पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे के कारण प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है. कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिए गए हैं. कांगड़ा जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की गई हैं.

करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी. हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी.

पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि, "पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैकिंग को लेकर समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं और इस बाबत जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है. उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है. संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं."

