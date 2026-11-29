गलत ई-चालान पर लगेगा ब्रेक, घर बैठे ऑनलाइन दर्ज होगी आपत्ति, जवाब नहीं मिला तो अपने आप रद्द होगा चालान
नई व्यवस्था के तहत गलत ई-चालान के खिलाफ ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:49 PM IST
कानपुर : घर में गाड़ी खड़ी होने या ट्रैफिक नियम न तोड़ने के बावजूद कई बार वाहन मालिकों के फोन पर ई-चालान का मैसेज आ जाता है. एक्सप्रेस-वे या शहर के चौराहों पर लगे कैमरों की चूक से होने वाले ऐसे चालानों को लेकर वाहन स्वामियों को अब आरटीओ और ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. नई व्यवस्था के तहत गलत ई-चालान के खिलाफ ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा दी गई है, जिस पर एक महीने के भीतर निस्तारण किया जाएगा.
परिवहन विभाग और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से जुड़ी शिकायतों को निपटाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है. गलत चालान को लेकर दर्ज आपत्ति पर संबंधित पक्ष को ऑनलाइन जवाब देना होगा. यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जवाब नहीं दिया जाता है, तो वह चालान स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा.
कैमरों की निगरानी और गड़बड़ियों से मिलेगी निजात : सड़कों और प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए ई-चालान जारी किए जाते हैं. हालांकि, कई मौकों पर बिना नियम तोड़े भी चालान कटने की शिकायतें सामने आती हैं. ई-चालान पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था शुरू होने से वाहन मालिक घर बैठे अपनी बात और साक्ष्य रख सकेंगे. शिकायतों के निपटारे के लिए एक महीने की समय सीमा तय की गई है.
ऐसे दर्ज करानी होगी ऑनलाइन आपत्ति : वाहन मालिकों को सबसे पहले ई-चालान पोर्टल पर जाकर अपने वाहन से जुड़े चालान की पूरी जानकारी जांचनी होगी. यदि चालान में त्रुटि या गड़बड़ी दिखे, तो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी होगी और अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध प्रमाण व सही ब्योरा अपलोड करना होगा. इसके बाद शिकायत की स्थिति पर नजर रखते हुए मांगी गई जानकारी का समय पर जवाब देना होगा.
जांच में दावा सही मिला तो रद्द होगा चालान : आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि गलत ई-चालान कटने पर वाहन स्वामी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायतों के समाधान के लिए एक टीम गठित की गई है. संबंधित पक्ष को ऑनलाइन माध्यम से यह जवाब देना होगा कि चालान में गड़बड़ी है या नहीं. जांच के दौरान यदि वाहन मालिक का दावा सही पाया जाता है, तो चालान निरस्त कर दिया जाएगा.
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