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गलत ई-चालान पर लगेगा ब्रेक, घर बैठे ऑनलाइन दर्ज होगी आपत्ति, जवाब नहीं मिला तो अपने आप रद्द होगा चालान

ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : घर में गाड़ी खड़ी होने या ट्रैफिक नियम न तोड़ने के बावजूद कई बार वाहन मालिकों के फोन पर ई-चालान का मैसेज आ जाता है. एक्सप्रेस-वे या शहर के चौराहों पर लगे कैमरों की चूक से होने वाले ऐसे चालानों को लेकर वाहन स्वामियों को अब आरटीओ और ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. नई व्यवस्था के तहत गलत ई-चालान के खिलाफ ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा दी गई है, जिस पर एक महीने के भीतर निस्तारण किया जाएगा.

परिवहन विभाग और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से जुड़ी शिकायतों को निपटाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है. गलत चालान को लेकर दर्ज आपत्ति पर संबंधित पक्ष को ऑनलाइन जवाब देना होगा. यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जवाब नहीं दिया जाता है, तो वह चालान स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा.