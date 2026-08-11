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कांग्रेस में घमासानः बाड़मेर-अजमेर की शिकायत लेकर पीसी वाररूम पहुंचे नेता, बोले-गुटबाजी नहीं रोकी तो चुनाव में होगा नुकसान

जयपुर/बाड़मेर: निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो गई. मंगलवार को पीसी वॉर रूम में बाड़मेर और अजमेर के नेता शिकायत लेकर पहुंचे. बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ शिकायत लेकर आए. वहीं अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन ने आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. दोनों नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि अगर अभी गुटबाजी पर रोक नहीं लगी तो चुनाव में नुकसान होगा. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर एक जाजम पर चुनाव लड़ेगी. किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा. उन्होंने कहा कि बाड़मेर और अजमेर में बैठकर मामले सुलझाए जाएंगे. मेवाराम जैन की हाल की घर वापसी का हरीश चौधरी ने विरोध किया था, जबकि विजय जैन को अजमेर जिलाध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस दिया है.

गुटबाजी करने वाले का नाम अध्यक्ष को बता दिया: पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं ताकि कांग्रेस को वापस मजबूत किया जा सके और आपसी गुटबाजी खत्म हो. उन्होंने कहा कि बाड़मेर में गुटबाजी बहुत है, उसे खत्म कर कांग्रेस को एकजुट करना होगा. जैन ने हरीश चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि गुटबाजी करने वाले व्यक्ति का नाम अध्यक्ष को बता दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले समय में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए. जितनी भी गुटबाजी है, वह सब खत्म होनी चाहिए.

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अजमेर में बाहरी व्यक्ति नुकसान कर रहा है: अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि उन्होंने अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी है. जिन लोगों को अजमेर में उपेक्षित किया गया, उन्होंने अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि अजमेर में कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है. एक व्यक्ति की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, उसका नाम प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया है. विजय जैन ने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति आकर अजमेर की राजनीति में दखलअंदाजी कर रहा है और खराबी पैदा कर रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ छोटे नेता व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं.