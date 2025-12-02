ETV Bharat / state

गांव के विकास में बाधा बन रहा पंच, सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की

कबीरधाम : पंडरिया विकासखंड अंतर्गत कोयलारी कला गांव के सरपंच, उपसरपंच, पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की है. ग्रामीणों ने गांव के ही पंच समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. कोयलारी सरपंच सारदा यादव का आरोप है कि गांव में स्वीकृत नाली निर्माण कार्य को कुछ लोग जानबूझकर रोक रहे हैं. कार्य का विरोध करते हुए बार-बार विवाद और मारपीट की घटनाएं कर रहे हैं.



क्या है ग्रामीणों की शिकायत

जानकारी के अनुसार शासन ने अनुसूचित जाति प्राधिकरण मद से अमरदास बंजारे के घर से जयस्तंभ चौक तक नाली निर्माण कार्य स्वीकृत किया है. जैसे ही निर्माण सामग्री रेत और गिट्टी स्थल पर पहुंचाई गई, उसी समय वार्ड के पंच राजेश डहिरे, संतोष भास्कर, शत्रुघ्न भास्कर, भरत भास्कर और रौशन भास्कर ने कार्य रोकने का विरोध किया. ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और उपसरपंच पप्पू यादव मौके पर पहुंचे तो उन्होंने गाली गलौच करके मारपीट की.

सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरपंच की शिकायत का नहीं हुआ असर

सरपंच ने पहले दामापुर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए. जब दोबारा काम शुरु किया गया तो आरोपियों ने फिर से विवाद शुरु किया. ग्रामीण अजबल निर्मलकर ने कहा किनाली निर्माण ग्रामीणों की आवश्यकता है. इस विकास कार्य में बाधा डालना पूरे गांव के साथ अन्याय है.