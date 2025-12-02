ETV Bharat / state

गांव के विकास में बाधा बन रहा पंच, सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की

कबीरधाम के कोयलारी कला गांव की जनता ने एसपी से विकास कार्य में बाधा बन रहे पंच समेत दूसरे ग्रामीणों की शिकायत की है.

गांव के विकास में बाधा बन रहा पंच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
कबीरधाम : पंडरिया विकासखंड अंतर्गत कोयलारी कला गांव के सरपंच, उपसरपंच, पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की है. ग्रामीणों ने गांव के ही पंच समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. कोयलारी सरपंच सारदा यादव का आरोप है कि गांव में स्वीकृत नाली निर्माण कार्य को कुछ लोग जानबूझकर रोक रहे हैं. कार्य का विरोध करते हुए बार-बार विवाद और मारपीट की घटनाएं कर रहे हैं.

क्या है ग्रामीणों की शिकायत

जानकारी के अनुसार शासन ने अनुसूचित जाति प्राधिकरण मद से अमरदास बंजारे के घर से जयस्तंभ चौक तक नाली निर्माण कार्य स्वीकृत किया है. जैसे ही निर्माण सामग्री रेत और गिट्टी स्थल पर पहुंचाई गई, उसी समय वार्ड के पंच राजेश डहिरे, संतोष भास्कर, शत्रुघ्न भास्कर, भरत भास्कर और रौशन भास्कर ने कार्य रोकने का विरोध किया. ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और उपसरपंच पप्पू यादव मौके पर पहुंचे तो उन्होंने गाली गलौच करके मारपीट की.

सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरपंच की शिकायत का नहीं हुआ असर
सरपंच ने पहले दामापुर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए. जब दोबारा काम शुरु किया गया तो आरोपियों ने फिर से विवाद शुरु किया. ग्रामीण अजबल निर्मलकर ने कहा किनाली निर्माण ग्रामीणों की आवश्यकता है. इस विकास कार्य में बाधा डालना पूरे गांव के साथ अन्याय है.

गांव के विकास में बाधा बन रहा पंच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नाली बनाने की मांग को लेकर सभी ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे हैं. हमने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा. गांव के विकास में बाधा बन रहे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए - अजबल निर्मलकर, ग्रामीण

वहीं इस मामले पर डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है.

आरोपी राजेश डहिरे के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट और बलवा के मामले दर्ज हैं. प्रकरण की जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी - कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी

डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाने में शिकायत की गई है.मौजूदा समय में सरपंच समेत ग्रामीणों ने एक और शिकायत दी है. मामले की जांच कर विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी.

