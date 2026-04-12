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‘नानी’ पिला रही दूध, मालिक को चाहिए ‘मां’, शख्स की जिद से अफसरों के छूटे पसीने, बोले- सर्विस में पहली बार आई ऐसी अजीब शिकायत

फरियादी का तर्क है कि उसकी कुतिया के बिना पिल्लों को बाहरी दूध पीना पड़ रहा है.

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‘नानी’ पिला रही दूध, मालिक को चाहिए ‘मां’, शख्स की जिद से अफसरों के छूटे पसीने (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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Published : April 12, 2026 at 3:21 PM IST

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बागपत : बागपत में सरकारी सिस्टम के सामने एक 'अजीबोगरीब' अर्जी आई है, जिसे सुनकर अधिकारी भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए. दरअसल, बड़ौत में एक शख्स अपनी लापता कुतिया को खोजने की मांग लेकर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के दफ्तर पहुंच गया. फरियादी का तर्क है कि उसकी कुतिया के बिना पिल्लों को बाहरी दूध पीना पड़ रहा है, जो प्राकृतिक रूप से गलत है. अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह कुतिया को कैसे खोजे और इसके लिए किस अपराधी को पकड़े. अब यह खबर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

दरअसल, अभी तक आपने सरकारी दफ्तरों में जमीन, पानी और बिजली की शिकायतें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन बड़ौत में एक शख्स ऐसी मांग लेकर पहुंचा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि यह मामला किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक कुतिया और उसके पिल्लों का है.


शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी कुतिया अपने पिल्लों को जन्म देकर कहीं गायब हो गई है. अब पिल्लों को कुतिया के मालिक की नानी को पिल्लों को दूध पिलाना पड़ रहा है. मालिक का तर्क है कि यह प्राकृतिक रूप से गलत है और पिल्लों को उनकी मां का ही दूध मिलना चाहिए. उसने विभाग से मांग की है कि उसकी कुतिया को खोज करके लाया जाए, ताकि वह अपने बच्चों को दूध पिला सके.

वहीं, पहले अफसरों ने शख्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो नगर पालिका को कुतिया ढूंढने के काम पर लगा दिया गया. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद त्रिपाठी ने शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके सर्विस काल में इस तरह की अजीब शिकायत पहली बार आई है. उन्होंने कुतिया रेस्क्यू के लिए नगर पालिका परिषद बड़ौत के ईओ से संपर्क किया, लेकिन अभी तक कुतिया रेस्क्यू नहीं हो पाई है.

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