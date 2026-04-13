ETV Bharat / state

राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप, जनदर्शन में कलेक्टर से हुई शिकायत

राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने की शिकायत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शक्कर और चना जैसी सामग्री कभी-कभी ही दी जाती है, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है- सुनीत कुमार पाठक, ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगभग 250 से अधिक राशन कार्डधारी हैं, लेकिन इनमें से करीब 150 लोगों को लंबे समय से राशन नहीं मिल पा रहा है. उनका आरोप है कि राशन दुकान संचालक द्वारा समय पर वितरण नहीं किया जाता और मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है.

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के दूरस्थ अंचल चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम विशालपुर से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे. जहां उन्होंने राशन वितरण में गड़बड़ी और नियमित रूप से राशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर जनदर्शन में गुहार लगाई.

राशन वितरण में नहीं है पारदर्शिता

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि राशन वितरण समूह के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इसमें पारदर्शिता नहीं है और कई पात्र हितग्राहियों को उनका हक नहीं मिल रहा. इसको लेकर ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है.

जनदर्शन में शिकायत प्राप्त हुई है.मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी- संदीप भगत,जिला खाद्य अधिकारी

आपको बता दें कि ग्रामीण राशन नहीं मिलने के कारण परेशान है.आरोप है कि 150 परिवारों को अब तक राशन नहीं मिला है. समस्या का समाधान नहीं होता देख ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रशासन से इस बात की शिकायत की.वहीं अफसरों ने ग्रामीणों की शिकायत पर कहा है कि जांच कराने के बाद यदि अनियमितता पाई गई तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नत्थूजी जगताप ने आजादी की लड़ाई में दिया था विशेष योगदान, समाज सुधारक के रुप में बनाई अलग पहचान

बस्तर विजन डॉक्यूमेंट लागू होता तो नहीं पनपता नक्सलवाद, टीएस सिंहदेव ने बताया क्यों नहीं हो सका काम

सूरजपुर में घूसखोर कृषि विकास अधिकारी गिरफ्तार, ACB टीम ने रंगे हाथ दबोचा

