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बाबा बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद की शिकायत मामला, संभल एसडीएम को सौंपी गई जांच

संभल : जिले में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद में कथित निर्माण को लेकर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है. श्री कालिक सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने 31 अगस्त को जिलाधिकारी को शिकायत देकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद शुक्रवार को जिलाधिकारी ने एसडीएम विकास चंद्र को मामले की जांच सौंपी है.







मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास स्थित बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद से जुड़ा है. श्री कालिक सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है.

उनका आरोप है कि करीब 10 से 15 वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित अवैध निर्माण कर आकार में विस्तार किया गया. शिकायत में एक और संपत्ति से जुड़े दावे का भी उल्लेख किया गया है. सुभाष चंद्र त्यागी ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की ओर से संरक्षित इमारत है.

शिकायत में गाटा संख्या का उल्लेख किया गया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, राजस्व रिकॉर्ड में जमीन जामा मस्जिद के नाम दर्ज है, जबकि मुतवल्ली की ओर से इसे वक्फ संपत्ति बताए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है.





सुभाष चंद्र त्यागी ने शिकायत में 2019 में हुए एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है. उनका आरोप है कि उस दौरान इसी मस्जिद से हथियारबंद लोगों की भीड़ बाहर निकली थी और चौधरी सराय पुलिस चौकी के सामने रोडवेज बसों में आगजनी की गई थी. हालांकि, इन आरोपों की भी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.