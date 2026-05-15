ETV Bharat / state

राजा भैया की पत्नी की तहरीर पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 पर केस दर्ज

हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि अक्षय प्रताप सिंह समेत अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

राजा भैया की पत्नी की तहरीर पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 पर केस दर्ज.
राजा भैया की पत्नी की तहरीर पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 पर केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: कोर्ट के आदेश पर राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में गुरुवार को अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

भानवी सिंह ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 लोगों पर दस्तावेजों में हेरा-फेरी कर संपत्ति हड़पने के प्रयास करने का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है. वहीं मुकदमा पंजीकृत होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि भानवी सिंह की तहरीर अक्षय प्रताप सिंह समेत अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

उन्होंने बताया कि भानवी कुमारी सिंह ने अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद, रोहित कुमार सिंह, अनिल कुंमार सिंह, रामदेव यादव तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लखनऊ के थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.

भानवी सिंह ने आरोप लगाया है कि अक्षय प्रताप सिंह और उनके साथियों ने मिलकर एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराया, जिसमें मैने और साझेदारों द्वारा करोड़ों रुपए धन का निवेश कर फर्म के नाम काफी कीमती चल-अचल सम्पत्तियां अर्जित की गईं.

इनका बाजारू मूल्य 5 करोड़ से अधिक है, जो कि मेरे कब्जे में है. मुझे जानकारी हुई कि विपक्षी फर्म की मूल्यवान सम्पत्तियों को हड़पने के लिए पंजीकरण के अभिलेखों में हेरा-फरी कर फर्जी अभिलेख तैयार किए जा रहे है.

इसमें मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूटरचित दस्तावेज सम्मिलित किए गए हैं. यह भी पता चला कि फर्म का पंजीकृत पता भी विपक्षीगण द्वारा बदलकर अक्षय प्रताप सिह के लखनऊ स्थित निजी आवास का करा लिया गया.

जानकारी होने पर मैंने अक्षय प्रताप सिंह, रोहित कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह और रामदेव यादव समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना हजरतगंज के थानाध्यक्ष तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देने के बाद भी पुलिस पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इसके बाद माननीय न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज किए जाने की प्रार्थना की कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को हजरतगंज कोतवाली मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: जुड़वा बेटियों की गवाही से मां के हत्यारे पिता को उम्रकैद; 5 साल पहले गला घोंटकर की थी हत्या

TAGGED:

LUCKNOW HAJARATGANJ POLICE FIR
COMPLAINT OF RAJA BHAIYA WIFE FIR
MLC AKSHAY PRATAP SINGH CASE
MLC AKSHAY PRATAP SINGH FIR LUCKNOW
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.