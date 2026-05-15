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राजा भैया की पत्नी की तहरीर पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 पर केस दर्ज

राजा भैया की पत्नी की तहरीर पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत 4 पर केस दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )