बलरामपुर डीईओ के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत, जांच के लिए पहुंचे अपर कलेक्टर
प्रारंभिक जांच के मुताबिक गंभीर वित्तीय अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 5:30 PM IST
बलरामपुर: जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली है. शिकायत के मुताबिक गलत तरीके से शासकीय राशि निकालने और खरीदारी करने का आरोप है. इस संबंध में शिकायत के बाद अपर कलेक्टर प्रमोद गुप्ता ने रामानुजगंज डीईओ कार्यालय पहुंचकर जांच करते हुए प्रारंभिक जांच के मुताबिक गंभीर वित्तीय अनियमितता होने की बात कही.
छुट्टी पर प्रभारी, भंडार गृह का नहीं हो सका सत्यापन
रामानुजगंज स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जांच के लिए पहुंचे अपर कलेक्टर प्रमोद गुप्ता ने कहा, जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुआ है. हम लोग आज उसके स्टॉक भंडार गृह का सत्यापन करने के लिए आए हुए थे लेकिन भंडार गृह का सत्यापन नहीं कर पाए क्योंकि कर्मचारी छुट्टी पर चला गया है. लेकिन ऐसे हालात में भी कोई न कोई तो प्रभार में रहता है, लेकिन हमसे भंडार गृह का सत्यापन नहीं कराया गया.
हमने डीईओ से कहा कि आप भंडार गृह का सत्यापन करा दिजिए तो डीईओ ने हमसे कहा कि भंडार गृह का प्रभारी कर्मचारी छुट्टी पर है, इसलिए हम सत्यापन नहीं करा पाएंगे: प्रमोद गुप्ता, अपर कलेक्टर
जांच की कार्रवाई जारी
रामानुजगंज डीईओ कार्यालय में जांच के बाद अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का सत्यापन हो रहा है, साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है.
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