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मनरेगा में फर्जी अटेंडेंस और DMF सड़क में घोटाले का आरोप, बलौदा बाजार कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के नाम शिकायत पत्र सौंपा.

FAKE ATTENDANCE IN MGNREGA
कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 11:28 AM IST

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बलौदा बाजार: कसडोल जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुसड़ीपाली में विकास कार्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ग्राम पंचायत की उपसरपंच ने मनरेगा और डीएमएफ मद के कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. अपनी शिकायतों को लेकर उपसरपंच और पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे. कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के नाम शिकायत पत्र सौंपते हुए जांच की मांग की.

मनरेगा में फर्जी अटेंडेंस की शिकायत

उपसरपंच के साथ जिला मुख्यालय आए ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के तहत स्वीकृत सोनझोला नाला सफाई कार्य में फर्जी हाजिरी लगाकर मजदूरी राशि निकाली गई, जबकि कई ऐसे लोगों के नाम मस्टररोल में दर्ज किए गए जिन्होंने मौके पर कोई काम ही नहीं किया. वहीं डीएमएफ मद से निर्मित सीसी रोड में भी गुणवत्ता से समझौता कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप उपसरपंच और ग्रामीणों ने लगाया है.

कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)



उपसरपंच बोलीं, फोटो खिंचवाकर बना दिए गए मजदूर

ग्राम पंचायत की उपसरपंच लता लोधवंशी ने कहा कि मनरेगा कार्यों में वास्तविक मजदूरों के बजाए कुछ लोगों को केवल फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता था. बाद में उन्हीं लोगों के नाम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कर मजदूरी निकाली जाती थी. उपसरपंच का आरोप है कि जब पंचों ने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. लता लोधवंशी ने दावा किया कि कई ऐसे लोगों की हाजिरी दर्ज हुई है जो कभी कार्यस्थल पर काम करने पहुंचे ही नहीं. उन्होंने कहा कि पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी कई मामलों में जानकारी नहीं दी जाती और विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सीमित लोगों तक ही रखा जाता है.

फोटो के लिए ही कुछ लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनके नाम से ऑनलाइन एटेंडेंस दिखाकर मजदूरी के पैसों की निकासी कर ली जाती है. कई ऐसे लोग हैं जो आजतक काम की जगह पर पहुंचे ही नहीं. कार्यस्थल से जुड़ी जानकारी पंचायत के निर्वाचित अधिकारियों को मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं दी जाती: लता लोधवंशी, उपसरपंच, ग्राम पंचायत भुसड़ीपाली

किए गए भुगतान की हो जांच-ग्रामीण

सोनझोला नाला सफाई कार्य के दौरान ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर मजदूरी भुगतान किया गया ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है. साथ ही जॉब कार्ड रिकॉर्ड और वास्तविक कार्य के बीच बड़ा अंतर है. ग्रामीणों ने जांच के दौरान संबंधित जॉब कार्डधारकों के बयान दर्ज करने और मस्टररोल की भौतिक जांच कराने की मांग की है, उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा।


5 लाख की सड़क पर भी विवाद

उपसरपंच और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप केवल मनरेगा तक सीमित नहीं हैं. शिकायतकर्ताओं ने डीएमएफ मद से स्वीकृत पांच लाख की लागत वाली सीसी रोड निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं. यह सड़क खाल्हेपारा से स्वामी आत्मानंद स्कूल तक बनाई गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया.

ग्रामीणों का सबसे बड़ा आरोप सड़क की मोटाई को लेकर है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जहां मानक के अनुसार सड़क की मोटाई अधिक होनी चाहिए थी, वहां केवल लगभग तीन इंच ढलाई कर निर्माण कार्य पूरा दिखा दिया गया. ग्रामीणों का दावा है कि सड़क निर्माण के कुछ हिस्सों में अभी से दरारें और नुकसान के संकेत दिखाई देने लगे हैं, जिससे आगामी बारिश में सड़क को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है.



पंचों ने भी उठाए सवाल

पंचायत के कई पंच भी खुलकर इन मुद्दों पर सामने आए हैं. शिकायत पत्र पर उपसरपंच लता लोधवंशी सहित अन्य पंचों ने हस्ताक्षर कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. पंचों का कहना है कि यह किसी एक व्यक्ति की शिकायत नहीं बल्कि गांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सामूहिक चिंता है. ग्राम पंचायत भुसड़ीपाली की उपसरपंच लता लोधवंशी का आरोप है कि पंचायत में वित्तीय पारदर्शिता का अभाव है. विकास कार्यों की जानकारी भी पूरी तरह साझा नहीं की जाती है.

प्रशासन से जांच की मांग

ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए. जांच में मनरेगा कार्यों के मस्टररोल, भुगतान रिकॉर्ड और जॉब कार्ड की जांच के साथ-साथ डीएमएफ मद से बनी सड़क की तकनीकी गुणवत्ता की भी स्वतंत्र जांच जांच जिला प्रशासन कराए. ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क की मोटाई, निर्माण सामग्री और स्वीकृत प्राक्कलन का मिलान विशेषज्ञ इंजीनियरों द्वारा किया जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आए. ग्रामीणों ने कहा कि अगर जांच नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जांच की जाएगी.

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