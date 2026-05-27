सक्ती के बाराद्वार में PM आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत, नेता प्रतिपक्ष बोले- जनप्रतिनिधि और तत्कालीन पटवारी ने किया फर्जीवाड़ा
सरकारी गोचर जमीन को आबादी वाला बताकर 700 से अधिक पीएम आवास बनाने का आरोप, पटवारी पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया सस्पेंड
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 1:22 PM IST
सक्ती: जिले के बाराद्वार नगर पंचायत में पीएम आवास को लेकर बड़ा स्कैम सामने आया है आरोप है कि नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ओर पटवारी ने मिलकर शासकीय गोचर भूमि में पीएम आवास बनाने की तैयारी कर ली है जिसके लिए सरकारी जमीन के नक्शे में छेड़छाड़ कर उसे बदल दिया गया है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा- 700 परिवार के साथ धोखा
बाराद्वार नगर पंचायत के ही नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने इस पूरे कथित स्कैम का भांडाफोड़ किया है. अभिषेक ने पटवारी द्वारा बनाए सारे फर्जी दस्तावेज की जानकारी कलेक्टर को देते हुए शिकायत की है. साथ ही कहा कि सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ पार्षद पटवारी के साथ मिलकर लगभग 700 परिवारों को धोखा दे रहे हैं, उनसे आवास के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं और फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनका पीएम आवास बनवा रहे हैं.
गोचर जमीन में निवासरत जमीन को आबादी बता दिया है, नक्शा खसरा में छेड़खानी कर तत्कालीन पटवारी रमेंद्र राठौर के द्वारा छेड़खानी किया गया है, पटवारी का जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसी दिन एक साथ कई आवेदन पर साइन किया है, कुछ तो कोरे आवेदन में भी साइन हुई है- नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय
बीजेपी पार्षदों और पटवारी पर आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को उन्हीं के नेताओं ने कमाई का जरिया बना लिया है और लोगों के सपनों से खिलवाड़ कर रहे है. वहीं गरीब परिवार इनके इस धोखे को समझ नहीं पा रहे जिन्हें आगे चलकर कई प्रकार की परेशानी होगी. नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.
कलेक्टर ने किया सस्पेंड
वहीं इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने संबंधित पटवारी को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर को जांच अधिकारी बनाया और जांच टीम भी बना दी है.