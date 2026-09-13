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एकलव्य स्कूल में बैडटच का मामला, 7 बच्चों ने की शिकायत, 2024 से परेशान करने का टीचर पर आरोप

लिखित शिकायत करने वाले बच्चों का कहना है कि आरोपी साल 2024 से उनको परेशान कर रहा है. संतोष तिवारी की रिपोर्ट.

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एकलव्य स्कूल में बैडटच का मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 1:16 PM IST

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बीजापुर: आवासीय विद्यालय में छात्रों से बैडटच किए जाने की शिकायत सामने आई है. पीड़ित बच्चों की शिकायत है कि उनको साल 2024 से ही आरोपी शिक्षक परेशान कर रहा है. अनुचित व्यवहार करने वाले टीचर के खिलाफ सात छात्रों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है. बच्चों और उनके पालकों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

बैडटच की शिकायत

बच्चों के पालकों ने बच्चों के साथ हुए इस अत्याचार की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी की है. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने पालकों से कहा कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. बच्चों का आरोप है कि पूर्व में भी उन्होने स्कूल स्तर पर शिकायत की कोशिश की थी लेकिन उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया.

जिला प्रशासन ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा

पालकों ने 7 सितंबर को आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत में ये बताया गया कि कथित रूप से आरोपी बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है. विद्यालय प्रबंधन को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. आरोप है कि शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. जब स्कूल स्तर पर शिकायत नहीं सुनी गई तब पालकों ने जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत का मन बनाया. पालकों का दावा है कि बच्चे दो साल से प्रताड़ित हो रहा हैं. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आरोपों की जांच की जाएगी.

एसी ट्राइबल देवेंद्र सिंह का बयान

मामले को लेकर एसी ट्राइबल देवेंद्र सिंह ने बताया कि एकलव्य स्कूल में एक शिक्षक के खिलाफ बच्चों से बेडटच के आरोप सामने आए है. मामले की जांच एसडीएम स्तर पर कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल प्रिंसिपल का बयान

वहीं विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि शिक्षक दिवस से पहले 7 सितंबर को बच्चों ने लिखित शिकायत दी थी. शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बैड टच क्या है

  • जो हमें असहज महसूस कराए
  • जो हमारे मन में डर पैदा करे
  • हमें असुरक्षित महसूस कराए
  • जो हमें डराने धमकाने की कोशिश करे या छुए

क्या करें

  • तत्काल स्कूल के प्रिंसिपल को बताएं
  • महिला टीचर को तुरंत सूचित करें
  • घर पर माता-पिता को बताएं
  • चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर शिकायत करें

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