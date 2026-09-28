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छत्तीसगढ़ में रावण के मानवाधिकार पर सवाल, आयोग पहुंची शिकायत, पूछा-दुर्योधन का पुतला क्यों नहीं जलता

रायपुर : रावण दहन में अभी वक्त है, इस वर्ष 20 अक्टूबर को देशभर में दशहरे के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है. वजह कोई आयोजन या तैयारी नहीं, बल्कि रावण के कथित मानवाधिकार से जुड़ी एक अनोखी शिकायत है. मामला इतना दिलचस्प था कि यह छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया. शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि जब हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है, तो क्या यह उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, और सवाल यहीं नहीं रुका. दुर्योधन का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता.

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक के मुताबिक, आयोग के सामने बड़ी संख्या में अलग-अलग तरह की शिकायतें आती हैं. करीब 74 हजार मामलों के बीच कुछ ऐसे आवेदन भी सामने आते हैं, जिनका विषय आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है. इसी कड़ी में रावण के मानवाधिकार को लेकर आई शिकायत ने सबका ध्यान खींच लिया.

रायपुर से सामने आया यह मामला अपने आप में काफी अलग है. छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में एक शिकायत पहुंची, जिसमें रावण के मानवाधिकार का सवाल उठाया गया. यानी जिस रावण का हर साल पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है, वही रावण अब मानवाधिकार आयोग की चौखट तक पहुंच गया.

क्या रावण के अधिकारों का हो रहा है उल्लंघन ?

शिकायतकर्ता का सवाल था कि हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है, तो क्या यह उसके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है. सवाल सुनने में भले ही असामान्य लगे, लेकिन शिकायतकर्ता ने इसे बाकायदा अधिकारों के नजरिए से आयोग के सामने रखा. यानी दशहरे की परंपरा को पहली बार पुतले के अधिकारों के चश्मे से देखने की कोशिश की गई.

गिरिधारी नायक (ETV BHARAT)

आयोग ने दिया सीधा जवाब

आयोग की ओर से शिकायतकर्ता को बताया गया कि रावण मानव नहीं था, इसलिए मानवाधिकार आयोग के दायरे में यह मामला नहीं आता. आयोग ने साफ कर दिया कि मानवाधिकार कानून इंसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, पौराणिक पात्रों के पुतलों के लिए नहीं. लेकिन शिकायतकर्ता ने इस जवाब के बाद भी अपनी जिज्ञासा खत्म नहीं की.

अब सवाल दुर्योधन के पुतले पर

शिकायतकर्ता ने एक और सवाल सामने रख दिया,अगर रावण का पुतला जलाया जाता है, तो दुर्योधन का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता. शिकायतकर्ता का तर्क था कि दुर्योधन को रावण से भी बड़ा पापी माना जाता है, फिर उसके पुतले के दहन की परंपरा क्यों नहीं है. यानी मामला अब रावण के मानवाधिकार से आगे बढ़कर पौराणिक पात्रों के बीच कथित पुतला न्याय तक पहुंच गया.

परंपराओं पर भी उठे सवाल

यानी सवाल सिर्फ रावण के पुतले तक सीमित नहीं था, बल्कि रावण और दुर्योधन को लेकर चली आ रही धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं पर भी था. शिकायतकर्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से यह सवाल खड़ा किया कि अगर बुराई के प्रतीक के तौर पर पुतला जलाना है, तो फिर बुराई के दूसरे प्रतीकों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है.

आयोग ने उचित मंच पर जाने की दी सलाह

आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के मुताबिक, शिकायतकर्ता को समझाया गया कि यह विषय मानव अधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र का नहीं है और इसके लिए उसे उचित मंच पर जाना चाहिए. आयोग ने इस मामले को कानूनी दायरे में देखने के बजाय यह स्पष्ट किया कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े ऐसे सवालों के लिए अलग मंच और अलग प्रक्रिया होती है.

दशहरे से पहले ही शुरू हुई चर्चा

अब खास बात यह है कि रावण दहन में अभी वक्त है. इस साल 20 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रावण दहन होगा. लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में रावण के पुतले और उसके कथित मानवाधिकार को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई है. आमतौर पर दशहरे से पहले पुतलों की ऊंचाई, आयोजन और सुरक्षा की चर्चा होती है, लेकिन इस बार बहस रावण के अधिकारों और दुर्योधन के पुतले तक पहुंच गई है.

आयोग ने साफ की अपनी भूमिका

हालांकि आयोग की भूमिका साफ है. हर शिकायत मानव अधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती. और इसी मामले में आयोग ने भी शिकायतकर्ता को यही बताया कि इसके लिए वह उचित मंच का रुख करे. आयोग ने न तो रावण दहन पर कोई टिप्पणी की और न ही दुर्योधन के पुतले को लेकर कोई फैसला दिया. यानी पौराणिक पात्रों का यह विवाद आयोग की फाइल से बाहर ही रहा.

रावण दहन से पहले मानवाधिकार की चर्चा

रावण दहन में अभी करीब वक्त बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रावण के मानवाधिकार का यह सवाल दशहरे से पहले ही चर्चा में जरूर आ गया है. अब देखना यह होगा कि दशहरे के दिन रावण का पुतला पहले की तरह जलेगा या इस बार लोग दुर्योधन के पुतले को लेकर भी कोई नया सवाल उठाएंगे.