घूसखोर पंडत विवाद; प्रोड्यूसर-डायरेक्टर और एक्टर के खिलाफ FIR की मांग; आगरा CJM कोर्ट में परिवाद

आगरा: एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' रिलीज से पहले ही विवादों में है. टीजर के साथ टाइटल को लेकर आगरा में लोग भड़क गये हैं. आगरा में ब्राह्मण समाज में टाइटल 'घूसखोर पंडत' को लेकर आक्रोश है. इसको लेकर मंगलवार दोपहर ब्राह्मण समाज की ओर से भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है.

मुकदमा दर्ज करने की मांग: इसमें वादी डॉ. मदन मोहन शर्मा ने फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. इसके साथ ही ब्राह्मण समाज से जुड़े अधिवक्ता और समाज के नेताओं ने मंगलवार दोपहर ही न्यू आगरा प्रभारी निरीक्षक को लिखित शिकायत दी. इसमें फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है: वादी डॉ. मदन मोहन शर्मा ने कहा कि फिल्म का शीर्षक और कथानक ब्राह्मण समाज की छवि धूमिल करने वाला है. टाइटल से ही धार्मिक पदवी का अपमान है. बल्कि इससे समाज विशेष के प्रति गलत संदेश जाता है. जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं. कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.

जल्द होगी मामले की सुनवाई: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारण से पहले ही इस फिल्म को रोका जाए. इसके साथ ही में जो लोग शामिल हैं. उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए. वादी डॉ. मदन मोहन शर्मा ने कोर्ट से आरोपियों को नोटिस जारी करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है. अब मामले की सुनवाई जल्द होगी. जिस पर ही सबकी निगाहें हैं.