ETV Bharat / state

घूसखोर पंडत विवाद; प्रोड्यूसर-डायरेक्टर और एक्टर के खिलाफ FIR की मांग; आगरा CJM कोर्ट में परिवाद

फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज ने भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में परिवाद दायर किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर आगरा में विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 7:11 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' रिलीज से पहले ही विवादों में है. टीजर के साथ टाइटल को लेकर आगरा में लोग भड़क गये हैं. आगरा में ब्राह्मण समाज में टाइटल 'घूसखोर पंडत' को लेकर आक्रोश है. इसको लेकर मंगलवार दोपहर ब्राह्मण समाज की ओर से भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है.

मुकदमा दर्ज करने की मांग: इसमें वादी डॉ. मदन मोहन शर्मा ने फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. इसके साथ ही ब्राह्मण समाज से जुड़े अधिवक्ता और समाज के नेताओं ने मंगलवार दोपहर ही न्यू आगरा प्रभारी निरीक्षक को लिखित शिकायत दी. इसमें फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है: वादी डॉ. मदन मोहन शर्मा ने कहा कि फिल्म का शीर्षक और कथानक ब्राह्मण समाज की छवि धूमिल करने वाला है. टाइटल से ही धार्मिक पदवी का अपमान है. बल्कि इससे समाज विशेष के प्रति गलत संदेश जाता है. जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं. कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.

जल्द होगी मामले की सुनवाई: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारण से पहले ही इस फिल्म को रोका जाए. इसके साथ ही में जो लोग शामिल हैं. उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए. वादी डॉ. मदन मोहन शर्मा ने कोर्ट से आरोपियों को नोटिस जारी करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है. अब मामले की सुनवाई जल्द होगी. जिस पर ही सबकी निगाहें हैं.

FIR दर्ज करने की मांग: राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के साथ ही समाज के अधिवक्ता और नेताओं ने मंगलवार दोपहर न्यू आगरा थाना पर पहुंचे. उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन दिया. जिसमें मांग की कि फिल्म 'घूसखोर पंडत' के निर्माता-निर्देशक नीरज पांडेय और अभिनेता मनोज बाजपेई समेत अन्य कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.

समाज को बांटने की कोशिश: फिल्म में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और मनगढ़ंत चित्रण किया गया है. जिसमें ब्राह्मण समाज को घूसखोरी से जोड़ा गया है. जो समाज में छवि खराब करने का प्रयास है. जबकि, ब्राह्मण समाज सदियों से शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता आया है. निर्माता-निर्देशक और कलाकारों ने समाज को बांटने और विद्वेष फैलाने का कार्य किया है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने कहा- कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी मस्जिद, कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे

Last Updated : February 10, 2026 at 7:26 PM IST

TAGGED:

AGRA NEWS AGRA POLICE NEWS
COMPLAINT IN AGRA CJM COURT
ACTOR MANOJ BAJPAYEE FILM
BRAHMIN COMMUNITY PROTEST
MOVIE GHOOSHKHOR PANDIT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.