रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कथित अवैध प्लाटिंग का आरोप, एसडीएम तक पहुंची शिकायत, जांच शुरू

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कथित अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि गौजानी क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहले ही उपजिलाधिकारी रामनगर और तहसीलदार रामनगर को शिकायत दी थी कि अन्य राज्य से आकर कुछ लोग इस क्षेत्र में अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा के अनुसार, यह पूरा इलाका फल पट्टी क्षेत्र में आता है. जहां नियमों के अनुसार न तो प्लाटिंग की अनुमति है और न ही कॉलोनी निर्माण की. इसके बावजूद यहां न केवल प्लाटिंग की गई, बल्कि जमीन की दाखिल-खारिज भी यूपी के लोगों के नाम पर कर दी गई. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह क्षेत्र फल पट्टी में दर्ज है, तो फिर यहां इस तरह की गतिविधियां कैसे और किसके संरक्षण में हो रही है?

उन्होंने आरोप लगाया कि जो कॉलोनी यहां विकसित की जा रही है, वह पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होती है. उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम पर जमीन दर्ज है, उन्हें बिचौलिया बनाकर अन्य लोगों को जमीन बेची जा रही है. वास्तविक खरीदार और जमीन बिकवाने वाले अलग-अलग बताए जा रहे हैं. जबकि बाहर से, विशेष रूप से यूपी से लोगों को लाकर यहां बसाने की तैयारी की जा रही है.

ग्रामीणों ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है. नरेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि भविष्य में यह कॉलोनी पूरी तरह बस गई, तो बगीचों के बीच स्थित इस कॉलोनी से निकलने वाले सीवरेज और गंदे पानी की निकासी कहां होगी? यह एक बड़ा सवाल है. उन्होंने इसे पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए रेरा नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया.

उन्होंने यह भी दावा किया कि, यह मामला प्राधिकरण के संज्ञान में है, लेकिन इसके बावजूद मौके पर मकान खड़े हो चुके हैं और अब टीन के स्ट्रक्चर भी तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह सब कौन कर रहा है और प्रशासन आंखें मूंदकर क्यों बैठा है? नरेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर चिंता जता चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य की डेमोग्राफी से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. ऐसे में रामनगर प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की गतिविधियां होना, मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी जैसा प्रतीत होता है.