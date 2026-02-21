शिवरात्रि महोत्सव में कथित अश्लील चुटकुले सुनाकर फंस गए कॉमेडियन, अमेरिका से शिकायत हुई दर्ज
मंडी शिवरात्रि कालाकार चयन समिति पर सवाल उठ रहे हैं. ये सारा विवाद तीसरी सांस्कृतिक संध्या के बाद शुरू हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 11:16 AM IST
मंडी: अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 की तीसरी सांस्कृतिक संध्या उस समय विवादों में आ गई, जब मंच पर प्रस्तुति दे रहे हास्य कलाकार हरबंश अरोड़ा पर अश्लील चुटकुले सुनाने के आरोप लगे. इसके बाद शिवरात्रि महोत्सव की गरिमा और आयोजन समिति की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. अब इस मामले में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है.
ये शिकायत अमेरिका में रह रहे भूपेश कुमार ने दर्ज करवाई है. भूपेश कुमार ने बताया कि वो अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का लाइव प्रसारण अमेरिका से देख रहे थे. इसी दौरान हास्य कलाकार ने मंच से कथित अश्लील और आपत्तिजनक चुटकुलों भावनाएं आहत हुई. इससे देव आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए उपायुक्त मंडी को ई-मेल के माध्यम से शिकायत भेजी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.
सख्त कदम उठाने की मांग
मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी विरोध तेज हो गया है. देवता समिति के सदस्य संजय मंडयाल और समाजसेवी अश्वनी सैनी ने भी उपायुक्त मंडी को अलग-अलग शिकायतें भेजकर हास्य कलाकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की हैं. अश्वनी सैनी ने अपनी शिकायत में कहा कि 'अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जैसी पवित्र और आस्था से जुड़ी सांस्कृतिक संध्या में मंच से सार्वजनिक अश्लीलता परोसी गई, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. मेला आयोजन समिति ने इस फूहड़ प्रस्तुति को रोकने के बजाय उसका लाइव प्रसारण कराया, जिससे न केवल देव परंपरा और महोत्सव की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि पूरे प्रदेश में मंडी जिले की छवि भी धूमिल हुई.'
चयन समिति पर उठे सवाल
अश्वनी सैनी ने कहा कि 'इस तरह की अश्लीलता घर-घर तक पहुंचने से प्रदेश का जनमानस शर्मसार हुआ है. ये जांच की जाए कि कलाकार का चयन किस आधार पर और किसकी सिफारिश पर किया गया था. साथ ही भविष्य में ऐसे कलाकारों को सार्वजनिक आयोजनों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाए. इसके अलावा दोषी चयनकर्ताओं और आयोजन समिति के सदस्यों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई गई है.' इस बारे में डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि शिकायत मिली है और मामला की जांच जारी है.
हास्य कलाकार को नोटिस जारी
वहीं, मामले पर प्रशासन ने शिकायतों को गंभीरता से लिया है और हास्य कलाकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. मंच से हुए इस वाक्या के बाद आयोजन समितियों के लिए भी एक संदेश गया है कि भविष्य में कलाकारों के चयन और कार्यक्रम की सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि मंडी का यह ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ा महोत्सव अपनी गरिमा बनाए रख सके.
