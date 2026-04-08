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Kharge on RSS-BJP : कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत, असम में दिए बयान पर बढ़ा सियासी विवाद

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. खड़गे के बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिल रही है. साथ ही खड़गे के खिलाफ बुधवार को जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज हो गई है. खड़गे के खिलाफ शिकायत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और वन्यजीव प्रेमी सूरज सोनी ने कराई है. सूरज सोनी ने खड़गे के विवादित बयान को आधार बनाते हुए ये शिकायत दर्ज करवाई.

ये दी शिकायत : सूरज सोनी ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने और अपनी पार्टी के पक्ष में अधिकाधिक मतदान कराने के लिए भाषण में कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो सांप आ जाए तो उसे मार देना चाहिए. ऐसा मुस्लिम ग्रंथ कुरान में भी लिखा हैं.

शिकायत करने वाले सोनी और एडवोकेट गौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि सांप की तरह ही भाजपा और आरएसएस संगठन एक जैसे हैं, उनको भी मार देना चाहिए. सोनी ने कहा यह कि सांप (Snake) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल हैं जो दुर्लभतम वन्य जीव प्रजाति हैं, जिसे सर्वोच्च संरक्षण भी प्राप्त हैं. सांप को मारने के लिए जनता को उकसाना (Abetment) करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 में दंडनीय है. साथ ही उक्त अधिनियम की धारा-9 में भी मारना प्रतिषेध हैं.