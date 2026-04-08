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Kharge on RSS-BJP : कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत, असम में दिए बयान पर बढ़ा सियासी विवाद

असम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान पर विवाद बढ़ रहा है. जानिए पूरा मामला...

Ashok Nagar Police Station, Jaipur
अशोक नगर पुलिस थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. खड़गे के बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिल रही है. साथ ही खड़गे के खिलाफ बुधवार को जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज हो गई है. खड़गे के खिलाफ शिकायत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और वन्यजीव प्रेमी सूरज सोनी ने कराई है. सूरज सोनी ने खड़गे के विवादित बयान को आधार बनाते हुए ये शिकायत दर्ज करवाई.

ये दी शिकायत : सूरज सोनी ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने और अपनी पार्टी के पक्ष में अधिकाधिक मतदान कराने के लिए भाषण में कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो सांप आ जाए तो उसे मार देना चाहिए. ऐसा मुस्लिम ग्रंथ कुरान में भी लिखा हैं.

शिकायत करने वाले सोनी और एडवोकेट गौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि सांप की तरह ही भाजपा और आरएसएस संगठन एक जैसे हैं, उनको भी मार देना चाहिए. सोनी ने कहा यह कि सांप (Snake) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल हैं जो दुर्लभतम वन्य जीव प्रजाति हैं, जिसे सर्वोच्च संरक्षण भी प्राप्त हैं. सांप को मारने के लिए जनता को उकसाना (Abetment) करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 में दंडनीय है. साथ ही उक्त अधिनियम की धारा-9 में भी मारना प्रतिषेध हैं.

पढ़ें: 'भारत में हिमंत जैसा अहंकारी और भ्रष्ट CM कोई नहीं': मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला

एडवोकेट कुलभूषण गौड़ ने बताया कि यह कि किसी भी जीव को मारना एवं पार्टी या संगठन विशेष के लोगों को मारने के लिए उकसाना (Abetment) का दंड धारा 49 भारतीय न्याय संहिता में प्रावधित हैं. ऐसा कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर आपराधिक कृत्य किया हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए. उधर, अशोक नगर थाना अधिकारी मोती लाल शर्मा ने कहा कि सूरज सोनी की तरफ से शिकायत मिली है. शिकायत पर परिवाद दर्ज किया है. जांच की जा रही है.

Suraj Soni's Complaint Filed at the Police Station
सूरज सोनी की थाने में दी गई शिकायत (ETV Bharat Jaipur)

क्या कहा था खड़गे ने ? : खड़गे ने एक सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा (BJP) की तुलना जहरीले सांप से की. उन्होंने कहा था कि अगर कोई जहरीला सांप सामने आए, तो उसे खत्म करना जरूरी होता है. इसी तरह उन्होंने बीजेपी और RSS को खतरनाक बताते हुए उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही. उधर, भाजपा ने इस बयान को भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया. आरोप लगाया गया कि यह बयान हिंसा को उकसाने जैसा है.

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COMPLAINT FILED AGAINST KHARGE
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
WILDLIFE ENTHUSIAST SURAJ SONI
KHARGE ON BJP AND RSS
COMPLAINT AGAINST KHARGE IN JAIPUR

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