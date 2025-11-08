ETV Bharat / state

बीजेपी एमएलए हंसराज के खिलाफ FIR, युवती की शिकायत पर मामला दर्ज

शिमला: हिमाचल के चम्बा जिला के एमएलए व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज के खिलाफ महिला थाना चम्बा में FIR दर्ज की गई है. पहले से चले आ रहे विवाद में एक युवती की शिकायत के बाद ये FIR दर्ज की गई है. इस मामले में शुक्रवार को युवती ने महिला थाना चम्बा में शिकायत दर्ज करवाई. युवती की शिकायत पर पुलिस ने विधायक हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

युवती का मेडिकल परीक्षण भी करवाया जा रहा है. इससे पहले युवती के पिता की शिकायत पर चम्बा पुलिस ने विधायक के प्राइवेट सेक्रेटरी व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपहरण, धमकाने और जबरन बयान बदलवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. पीड़ित युवती के पिता ने चंबा पुलिस को दी गयी शिकायत में कहा है कि एक साल पहले उन्हें और उनकी बेटी को जबरन अगवा कर शिमला ले जाया गया. शिमला में उन्हें धमकाकर बयान बदलवाया गया. शुक्रवार को मामले में नया मोड़ आया और पीड़ित युवती ने महिला थाने में पहुंचकर विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.

इस से पहले युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर एमएलए पर गंभीर आरोप लगाए थे. बाद में MLA हंसराज ने भी लाइव के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारा था और मानहानि का केस करने की बात कही थी. महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने भी चम्बा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि ये मामला पूर्व में भी उठा था, लेकिन बाद में युवती अपनी बात से पलट गई थी. युवती ने अब फिर से विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

क्या है पूरा मामला

अगस्त 2024 में पहली बार युवती ने विधायक डॉ. हंसराज पर अश्लील चैट करने, आपत्तिजनक तस्वीरें मांगने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी. 9 अगस्त को 2024 को महिला पुलिस थाना चंबा में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. कुछ समय बाद अगस्त में ही युवती ने फेसबुक लाइव आकर अपने आरोप वापस ले लिए और कहा कि ये कदम मानसिक तनाव या किसी के बहकावे में आकर उठाया था. खुद ही विधायक को क्लीन चिट दे दी थी. अब नवंबर 2025 में युवती एक बार फिर फेसबुक पर लाइव आई और विधायक पर फिर से धमकी देने, बदनाम करने, मानसिक प्रताड़ना और परिवार को जान के खतरे के गंभीर आरोप लगाए.

2025 में फिर सोशल मीडिया पर लगाए आरोप