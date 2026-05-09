आजमगढ़ में शिक्षकों को गलत भुगतान का मामला; डीडी समाज कल्याण ने दो अफसरों के खिलाफ दी तहरीर
डीडी समाज कल्याण आरके चौहान ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई. जांच में आरोपों की पुष्टि हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:39 AM IST
आजमगढ़: शासन द्वारा 10 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक के बाद भी भुगतान करने के मामले में डीडी समाज कल्याण ने पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह और समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी है. हालांकि, नगर कोतवाली पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है.
डीडी समाज कल्याण आरके चौहान ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई. जांच में आरोपों की पुष्टि हुई. मामले की पुष्टि होने के बाद हमारी ओर से पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी गई है.
क्या कहती है पुलिस: सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि ऐसे ही कोई कोतवाली में तहरीर दे देगा तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाएगी. इसके लिए उन्हें प्रापर चैनल से आना होगा. तभी प्राथमिकी दर्ज होगी.
वहीं, नगर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि अभी तक हमें डीडी समाज कल्याण की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. जैसे ही तहरीर मिलती है, प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
अब जानें क्या हुई है शिकायत: मामले में शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया. सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गईं थीं, उन्हें शासन से रोक लगने के बाद भी भुगतान कर दिया.
मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी शामिल थे, से पूरे मामले की जांच कराई. जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित विभागीय अधिकारियों से साक्ष्य व अभिलेख लिए गए.
जांच में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध हैं, जिस पर शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था. इसके बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान किया गया. इस प्रकार कुल 10 अध्यापकों को लगभग 51.46 लाख रुपए का भुगतान अनियमित रूप से किए जाने की पुष्टि हुई है.
जांच आख्या में यह भी कहा गया है कि इन मामलों से संबंधित प्रकरण पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं. डीएम रविंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेज दिया था.
खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया: ETV भारत ने डीएम द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजने की खबर 5 मई को प्रकाशित की थी. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और खबर लगने के दो दिन बाद डीडी समाज कल्याण ने समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक और जिला समाज कल्याण अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी. एक तरफ डीडी समाज कल्याण ने जहां नगर कोतवाली में तहरीर देने का दावा किया है. वहीं, कोतवाली प्रभारी ने कोई भी तहरीर मिलने से इंकार किया.
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