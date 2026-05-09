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आजमगढ़ में शिक्षकों को गलत भुगतान का मामला; डीडी समाज कल्याण ने दो अफसरों के खिलाफ दी तहरीर

आजमगढ़ में शिक्षकों को गलत भुगतान का मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: शासन द्वारा 10 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक के बाद भी भुगतान करने के मामले में डीडी समाज कल्याण ने पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह और समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी है. हालांकि, नगर कोतवाली पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. डीडी समाज कल्याण आरके चौहान ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई. जांच में आरोपों की पुष्टि हुई. मामले की पुष्टि होने के बाद हमारी ओर से पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी गई है. क्या कहती है पुलिस: सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि ऐसे ही कोई कोतवाली में तहरीर दे देगा तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाएगी. इसके लिए उन्हें प्रापर चैनल से आना होगा. तभी प्राथमिकी दर्ज होगी. वहीं, नगर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि अभी तक हमें डीडी समाज कल्याण की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. जैसे ही तहरीर मिलती है, प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अब जानें क्या हुई है शिकायत: मामले में शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया. सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गईं थीं, उन्हें शासन से रोक लगने के बाद भी भुगतान कर दिया.