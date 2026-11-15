देवरिया में जनगणना ड्यूटी से इंकार पड़ा भारी, 19 शिक्षकों पर FIR के लिए तहरीर
शिक्षकों में 12 शिक्षामित्र भी शामिल, आरोप-नोटिस के बाद भी नहीं माने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:12 PM IST
देवरिया: जनगणना-2027 के दूसरे चरण की ड्यूटी से इंकार करना देवरिया के 19 शिक्षकों पर भारी पड़ गया है. ड्यूटी पत्र लेने के बाद भी काम करने से मना करने वाले 19 प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है. तहरीर में सभी 19 के नाम सामने आ गए हैं.
चार्ज जनगणना अधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने कोतवाली पुलिस को यह तहरीर दी है. तहरीर में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. तहरीर के आधार पर अब मामले में आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
तहरीर में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भी शामिल हैं. आरोप है कि इन्होंने जनगणना के दूसरे चरण की ड्यूटी का पत्र लेने के बाद भी काम करने से मना कर दिया. कई बार समझाने और नोटिस देने के बाद भी नहीं माने. ड्यूटी से इनकार करने वालों में 12 शिक्षामित्र भी शामिल हैं.
प्रशासन का कहना है कि शिक्षामित्रों की ड्यूटी जनगणना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गांव-मोहल्ले के लोगों से सीधे जुड़े होते हैं. इस तरह कुल 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 1 प्रधानाध्यापक, 3 सहायक अध्यापक, 12 शिक्षामित्र और 3 अनुदेशक शामिल हैं.
संजय कुमार तिवारी ने पुलिस से जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. प्रशासन का कहना है कि जनगणना कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही, बहानेबाजी या इनकार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जनगणना अधिनियम के तहत ड्यूटी से इनकार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है.
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