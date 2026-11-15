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देवरिया में जनगणना ड्यूटी से इंकार पड़ा भारी, 19 शिक्षकों पर FIR के लिए तहरीर

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: जनगणना-2027 के दूसरे चरण की ड्यूटी से इंकार करना देवरिया के 19 शिक्षकों पर भारी पड़ गया है. ड्यूटी पत्र लेने के बाद भी काम करने से मना करने वाले 19 प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है. तहरीर में सभी 19 के नाम सामने आ गए हैं.

चार्ज जनगणना अधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने कोतवाली पुलिस को यह तहरीर दी है. तहरीर में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. तहरीर के आधार पर अब मामले में आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.