कंगना रनौत की कथित टिप्पणी पर शिकायत, जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर दिया था बयान, FIR की मांग
दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और Gen-Z युवाओं को लेकर कथित टिप्पणी को लेकर सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंपा गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 7:33 PM IST
रायपुर : रायपुर के सिविल लाइन थाना में मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ पूनम पांडेय के नेतृत्व में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सांसद कंगना रनौत के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं एवं Gen-Z युवाओं के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ FIR की मांग
संगठन ने अपने ज्ञापन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने का संवैधानिक अधिकार है. ऐसे में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शनरत छात्र-छात्राओं एवं देश के युवाओं के लिए कथित रूप से अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है. बल्कि समाज में भी गलत संदेश देता है.
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कानून सभी के लिए समान है. यदि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बयान से किसी वर्ग की गरिमा प्रभावित होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है. ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की.
सांसद कंगना रनौत द्वारा छात्र-छात्राओं और देश के युवाओं के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की निष्पक्ष जांच कराई जाए. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. यदि यहां न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए न्यायालय का दरवाजा खुला है और हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.
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