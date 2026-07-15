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स्टाम्प पेपर पर शिकायत लिखकर कलेक्टर से गुहार, पीएम आवास के लिए अध्यक्ष पर पैसे मांगने का आरोप

स्टाम्प पेपर पर शिकायत लिखकर नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों और रहवासियों ने मोर्चा खोला है.

Complaint filed on stamp paper
स्टाम्प पेपर पर शिकायत लिखकर कलेक्टर से गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 12:39 PM IST

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जांजगीर चांपा : अक्सर आपने कलेक्टर जनसुनवाई में लोगों को अपनी अर्जी लेकर आते जाते देखा होगा.लेकिन नवागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र महिला एवं पुरुष ने एक साथ 35 शिकायतें 10 रुपए के स्टांप पेपर में नोटरी करवाकर कलेक्टर को सौंपा है. नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना देवांगन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है.

बीजेपी समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण

बीजेपी समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी के कई पार्षद और पीएम आवास के हितग्राहियों ने शपथ पत्र में कलेक्टर को शिकायत की है. प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत के बदले 20-20 हजार रुपए की घूस मांगने और नहीं देने पर आवास का कार्य रोकने का आरोप लगाया है.इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए है.

Complaint filed on stamp paper
पीएम आवास के लिए अध्यक्ष पर पैसे मांगने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अध्यक्ष अपने रिश्तेदार को गलत तरीके से ऑफिस के कम्प्यूटर में बैठाकर दस्तावेजों में गड़बड़ी कराती हैं. जो निश्चित ही एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है-बद्री केशरवानी, शिकायतकर्ता, पार्षद

Chairperson accused
स्टाम्प पेपर पर शिकायत लिखकर कलेक्टर से गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम आवास का काम रोका

हितग्राहियों के मुताबिक राशि नहीं देने पर अध्यक्ष ने उनका पीएम आवास का काम रोक दिया है.आपको बता दें कि नवागढ़ में बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष हैं. इसके बाद भी बीजेपी के पार्षद और हितग्राहियों ने बिलासपुर जेडी ऑफिस में भी पीएम आवास योजना में अध्यक्ष भ्रष्टाचार करने और घूसखोरी करने की शिकायत की है.

स्टाम्प पेपर पर शिकायत लिखकर कलेक्टर से गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नगर पंचायत नवागढ़ में महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना में पारदर्शिता लाने के बजाए अध्यक्ष के भ्रष्टाचार करने से नगर की महिलाएं अपने फैसले पर पछता रही हैं.अध्यक्ष अब प्रधानमंत्री आवास आबंटन के बाद भी पात्र हितग्राहियों का आवास रोकने का काम कर रही है- लीला देवांगन, शिकायतकर्ता महिला


वहीं पीएम आवास मामले में आई शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए है.

पीएम आवास में किसी भी तरह से हितग्राहियों से पैसा लेना या पैसे की मांग करना गलत है.नवागढ़ नगर पंचायत की शिकायत मिली है, मामले की जांच के निर्देश दिए गए है, जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी- जन्मेजय महोबे,कलेक्टर


आपको बता दें पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काफी गंभीर हैं.लेकिन जिस तरह के आरोप जांजगीर चांपा के नवागढ़ में सामने आए हैं,उसे देखकर पीएम आवास को लेकर चल रहे कामों की जांच जरुरी हो गई है.


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CHAIRPERSON ACCUSED
नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष
स्टाम्प पेपर पर शिकायत
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