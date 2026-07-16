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युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की मौत का मामला; PM रिपोर्ट में कारण साफ नहीं, भाई ने दी तहरीर

लखनऊ: विभूतिखंड के होटल नोवाटेल में युवा वैज्ञानिक और ड्रोन इनोवेटर राहुल सिंह की संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है. ऐसे में राहुल का विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है.

इसी बीच राहुल के बड़े भाई रोहित सिंह ने विभूतिखंड थाने में तहरीर देकर बस्ती निवासी चंद्रभूषण मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने राहुल की मौत की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इंस्पेक्टर विभूतिखंड उपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले से मिल रही थीं धमकियां: रोहित सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल को काफी समय से जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिल रही थीं. उनका कहना है कि राहुल ने 12 जून को इस संबंध में एडीजी गोरखपुर से शिकायत भी की थी. शिकायत के बाद मामले की जांच एसपी बस्ती को सौंपी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

आरोपी से हुआ था पैसों का लेनदेन: रोहित का आरोप है कि 30 अगस्त 2025 को राहुल की मुलाकात बस्ती के तिमपेडिया निवासी चंद्रभूषण मिश्रा से हुई थी. दोनों के बीच ड्रोन प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी की बात हुई. शिकायत के अनुसार, चंद्रभूषण ने करीब 85 लाख रुपए निवेश करने का भरोसा दिया था. इसी दौरान राहुल को करीब 1.80 लाख रुपए का मोबाइल फोन दिया गया और उनके खाते में 61.99 लाख रुपए भेजे गए.

रोहित का कहना है कि इसके बाद राहुल पर लगातार ड्रोन प्रोजेक्ट की तकनीकी जानकारी साझा करने का दबाव बनाया जाने लगा. जब राहुल ने बाकी भुगतान की मांग की, तो उन्हें धमकियां मिलने लगीं.

चंद्रभूषण बोले-हत्या से कोई संबंध नहीं: चंद्रभूषण मिश्रा ने सभी आरोपों से इंकार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए करीब 62 लाख रुपए दिए थे, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा. जब पैसे वापस मांगे गए तो राहुल ने रकम नहीं लौटाई. उनका दावा है कि इसी विवाद को लेकर 13 जून को बस्ती में राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उन्होंने साफ कहा कि राहुल की मौत से उनका कोई संबंध नहीं है.