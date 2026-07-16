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युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की मौत का मामला; PM रिपोर्ट में कारण साफ नहीं, भाई ने दी तहरीर

राहुल का सबसे बड़ा सपना भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक और स्वदेशी ड्रोन तैयार करना था.

युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की मौत का मामला.
युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की मौत का मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:22 AM IST

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लखनऊ: विभूतिखंड के होटल नोवाटेल में युवा वैज्ञानिक और ड्रोन इनोवेटर राहुल सिंह की संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है. ऐसे में राहुल का विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है.

इसी बीच राहुल के बड़े भाई रोहित सिंह ने विभूतिखंड थाने में तहरीर देकर बस्ती निवासी चंद्रभूषण मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने राहुल की मौत की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इंस्पेक्टर विभूतिखंड उपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले से मिल रही थीं धमकियां: रोहित सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल को काफी समय से जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिल रही थीं. उनका कहना है कि राहुल ने 12 जून को इस संबंध में एडीजी गोरखपुर से शिकायत भी की थी. शिकायत के बाद मामले की जांच एसपी बस्ती को सौंपी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

आरोपी से हुआ था पैसों का लेनदेन: रोहित का आरोप है कि 30 अगस्त 2025 को राहुल की मुलाकात बस्ती के तिमपेडिया निवासी चंद्रभूषण मिश्रा से हुई थी. दोनों के बीच ड्रोन प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी की बात हुई. शिकायत के अनुसार, चंद्रभूषण ने करीब 85 लाख रुपए निवेश करने का भरोसा दिया था. इसी दौरान राहुल को करीब 1.80 लाख रुपए का मोबाइल फोन दिया गया और उनके खाते में 61.99 लाख रुपए भेजे गए.

रोहित का कहना है कि इसके बाद राहुल पर लगातार ड्रोन प्रोजेक्ट की तकनीकी जानकारी साझा करने का दबाव बनाया जाने लगा. जब राहुल ने बाकी भुगतान की मांग की, तो उन्हें धमकियां मिलने लगीं.

चंद्रभूषण बोले-हत्या से कोई संबंध नहीं: चंद्रभूषण मिश्रा ने सभी आरोपों से इंकार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए करीब 62 लाख रुपए दिए थे, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा. जब पैसे वापस मांगे गए तो राहुल ने रकम नहीं लौटाई. उनका दावा है कि इसी विवाद को लेकर 13 जून को बस्ती में राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उन्होंने साफ कहा कि राहुल की मौत से उनका कोई संबंध नहीं है.

बरकरार है मौत पर सस्पेंस: राहुल सिंह की 14 जुलाई को होटल नोवाटेल में मौत हुई थी. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका. इसी वजह से विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.

जानकारी के मुताबिक राहुल ने 12 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया था. 13 जुलाई की रात उनके दोस्त राज चौधरी होटल में उनसे मिलने आए थे. कुछ देर बातचीत के बाद वह वापस चले गए. अगले दिन राहुल मृत मिले. पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

सेना के लिए ड्रोन बनाना था सपना: राहुल सिंह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ नाम थे. उनके भाई रोहित बताते हैं कि राहुल का सबसे बड़ा सपना भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक और स्वदेशी ड्रोन तैयार करना था.

वह इसी दिशा में लगातार रिसर्च कर रहे थे और नई तकनीक विकसित करने में जुटे रहते थे. राहुल ने दिल्ली के बुद्धा इंस्टीट्यूट से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी के बजाय ड्रोन तकनीक में नवाचार का रास्ता चुना.

साधारण किसान परिवार से निकलकर बनाई पहचान: राहुल मूलरूप से महाराजगंज जिले के रहने वाले थे. उनके पिता संजय सिंह खेती करते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने राहुल की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी.

पढ़ाई के दौरान भी कई लोगों ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए सहयोग किया. उनकी मां राजमूनी देवी और बहन निशू घटना के बाद से गहरे सदमे में हैं. वहीं, उनके भाई रोहित सिंह गोरखपुर एयरपोर्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं.

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