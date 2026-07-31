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भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं, आगरा में परिवाद दाखिल, 5 अगस्त को सुनवाई

आगरा: भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक और परिवाद दायर किया है. जिसमें आरोप है कि कंगना रनौत ने पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया पर ‘गटर जेनरेशन’ कहकर अपमानित किया है. इस परिवाद की सुनवाई को स्पेशल जज अनुज कुमार सिंह ने 5 अगस्त की तारीख तय की है.

बता दें कि, अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा आगरा में भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. आरोप लगाया था कि अभिनेत्री और हिमाचल में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है. अब रमाशंकर शर्मा ने अब दूसरा परिवाद भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत के हाल में दिए गए विवादित बयान पर स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में दाखिल किया है.

क्या कहा अधिवक्ता ने

परिवादकर्ता अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कहा कि देश में नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर बार-बार लीक होने से आहत देश के लाखों छात्र-छात्राओं को अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा है. जिससे आहत तमाम छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या भी की. निराश और आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने नई दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर कई दिन तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया. छात्रों की आवाज को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों ने 20 जुलाई को उन पर लाठीचार्ज किया. छात्रों के समर्थन में देश भर में छात्र-छात्राओं के आंदोलन शुरू किए. नेता विपक्षी दल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया. मगर, भाजपा की सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने छात्रों के प्रदर्शन और आंदोलन पर अभद्र टिप्पणी की है. जिसमें आंदोलनकारी छात्र और छात्राओं को भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गटर जेनरेशन कहा है.