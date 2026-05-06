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4 साल तक प्रेम जाल में फंसा कर कई बार बनाए संबंध, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

अरावली विहार थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना में 4 साल तक बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे संबंध बनाने के मामले को लेकर जीरो एफआईआर दर्ज हुई है. प्रकरण में थाना प्रभारी रामेश्वर लाल अनुसंधान कर रहे हैं. पीड़िता की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता ने जिले के राजगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि एक परिचित लड़के ने शादी का झांसा देकर करीब 4 सालों तक संबंध बनाए. उन्होंने बताया कि बाद में जब पीड़िता ने युवक से शादी को लेकर जोर देकर बात की, तो युवक मुकर गया और धमकी देने लगा. इस पर राजगढ़ थाने में जीरो एफआईआर दर्ज होकर अरावली विहार को प्राप्त हुई. उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 69 बीएनएस की धारा में मामला दर्ज किया गया है.