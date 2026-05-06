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4 साल तक प्रेम जाल में फंसा कर कई बार बनाए संबंध, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक उसके कमरे पर आता और संबंध बनाता था.

Aravali Vihar Police Station
अरावली विहार थाना (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 7:16 PM IST

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अलवर: शहर के अरावली विहार थाना में 4 साल तक बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे संबंध बनाने के मामले को लेकर जीरो एफआईआर दर्ज हुई है. प्रकरण में थाना प्रभारी रामेश्वर लाल अनुसंधान कर रहे हैं. पीड़िता की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता ने जिले के राजगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि एक परिचित लड़के ने शादी का झांसा देकर करीब 4 सालों तक संबंध बनाए. उन्होंने बताया कि बाद में जब पीड़िता ने युवक से शादी को लेकर जोर देकर बात की, तो युवक मुकर गया और धमकी देने लगा. इस पर राजगढ़ थाने में जीरो एफआईआर दर्ज होकर अरावली विहार को प्राप्त हुई. उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 69 बीएनएस की धारा में मामला दर्ज किया गया है.

पढ़ें: दुष्कर्म के बाद पीड़िता हुई गर्भवती, 6 माह बाद हुआ खुलासा, आरोपी को 20 साल की सजा

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक युवक से उसकी पहचान 4 साल पहले हुई थी, जिसने अपने आप को दिल्ली में नौकरी करना बताया. इसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे. इस दौरान युवक शादी करने की बात कहकर मिलने की बात करने लगा. शिकायत में बताया कि युवक एक दिन उसके कमरे पर आया और देर रात होने की कहकर कमरे पर रुक गया. पीड़िता ने शिकायत में बताया देर रात युवक ने जबरन युवती के साथ कई बार संबंध बनाएं. इसके बाद शादी का झांसा देकर हर सप्ताह आता और जबरन संबंध बनाता. जब युवती ने गत अप्रैल में युवक से जोर डालकर शादी करने की बात कहीं, तो युवक शादी से मुकर गया और धमकाने लगा. इस पीड़िता की ओर से राजगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. जिसकी जांच अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल द्वारा की जा रही है.

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MEDICAL EXAMINATION OF VICTIM
ZERO FIR FILED IN ALWAR
शादी का झांसा दे शोषण
MOLESTATION UNDER PRETEXT OF SHADDI
COMPLAINT AGAINST YOUTH BY WOMAN

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