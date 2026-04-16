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कौन हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर, जिसके खिलाफ पूर्व सैनिकों और कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर को फौजियों पर विवादित टिप्पणी करना पड़ा भारी.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर (Social Media)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 10:43 PM IST

5 Min Read
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सिरमौर: सोशल मीडिया पर तेजी से पहचान बनाने वाली इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर इन दिनों अपने एक विवादित बयान को लेकर जबरदस्त विवादों में घिर गई हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से ताल्लुक रखने वाली इशिता, जो अपने कंटेंट के जरिए ग्रामीण जीवनशैली को दिखाकर लोकप्रिय हुई हैं, इस बार भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी के चलते आलोचना के केंद्र में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर फौजियों, उनके परिवारों और आम जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

इशिता पुंडीर के खिलाफ शिकायत

फौजियों पर विवादित टिप्पणी से नाराज पूर्व सैनिक संगठन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राजगढ़ थाना में इशिता पुंडीर के खिलाफ शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल यह विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है और विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में इशिता पुंडीर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं.

मामले में राजगढ़ डीएसपी का बयान

इस संबंध में राजगढ़ के डीएसपी विद्या चंद नेगी ने बताया, 'पूर्व सैनिक संगठन राजगढ़ की ओर से इशिता पुंडीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के जवानों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है'.

कांग्रेस ने एसपी सिरमौर से की शिकायत

वहीं, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य महासचिव यदोपति ठाकुर ने भी इशिता पुंडीर के खिलाफ एसपी सिरमौर को शिकायत की है. शिकायत में यदोपति ने आरोप लगाया, 'सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में भारतीय सेना और उनके परिवारों के खिलाफ आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां की गई हैं. इस तरह के बयान से सैनिकों का मनोबल प्रभावित होता है और उनके परिवारों को मानसिक आघात पहुंचता है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता व आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए'.

मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि इशिता पुंडीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया से ऐसे कंटेंट को हटाया जाए, ताकि गलत जानकारी का प्रसार रोका जा सके.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत (Himachal Congress)

इशिता पुंडीर की फौजियों के ऊपर विवादित टिप्पणी

जानकारी के अनुसार, इशिता पुंडीर ने हाल ही में अपने एक वीडियो में कहा था कि फौजी अपने देश और मिट्टी के लिए तो वफादार होते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स के लिए नहीं. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि करीब 90 प्रतिशत फौजी अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड्स के प्रति लॉयल नहीं होते और उनके कई अफेयर्स होते हैं. यह वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे भारतीय सेना की छवि को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया.

इशिता पुंडीर पर भड़के यूजर्स, सुनाई खरी खोटी

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया. बड़ी संख्या में यूजर्स ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया. कई लोगों ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल फौजियों बल्कि उनके परिवारों की भावनाओं को भी आहत करते हैं और समाज में गलत संदेश फैलाते हैं. वहीं फौजियों और उनके परिवारों ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे आपत्तिजनक और आहत करने वाला बताया.

इशिता पुंडीर ने डिलीट की वीडियो, मांगी माफी

विवाद बढ़ने पर इशिता पुंडीर ने अपना यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया और एक नया वीडियो जारी कर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि यदि उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा चाहती हैं. हालांकि, माफी के बावजूद लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है और बड़ी संख्या में यूजर्स लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं.

इस पूरे मामले में कई लोगों ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर पेशे में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन किसी एक या कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे प्रोफेशन को गलत ठहराना उचित नहीं है. खासतौर पर भारतीय सेना जैसे सम्मानित और संवेदनशील क्षेत्र के बारे में बोलते समय अधिक जिम्मेदारी और संयम की आवश्यकता होती है. लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय सेना और देश की रक्षा सेवाएं देश का गौरव हैं. सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करते हैं और कई बार अपने प्राणों का बलिदान भी देते हैं. ऐसे में उनके प्रति सम्मान बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

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