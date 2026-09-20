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काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM पर परिवाद दर्ज; कोर्ट ने दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के प्रार्थना पत्र दिया था. इसी आधार पर परिवाद दर्ज हुआ.

काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM पर परिवाद दर्ज.
काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM पर परिवाद दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 9:52 AM IST

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वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को सही मानते हुए उन्हें तलब किया है.

एसडीएम शंभू शरण के ऊपर परिसर में श्रद्धालुओं ने अराजकता मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है, जिसे वाराणसी की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अनुसार प्रथम दृष्टि सही पाते हुए परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ हीं समन जारी करके एसडीएम को 3 नवंबर को तलब किया है.

विशेष न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत में शिकायतकर्ता बाबूलाल सोनकर ने खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने बताया कि 16 फरवरी 2026 की रात लगभग 12:30 बजे वह अपने परिचित के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर गए थे.

बाबूलाल सोनकर का आरोप है कि विश्वनाथ मंदिर परिसर में तत्कालीन एसडीएम शंभू शरण अपने निजी बाउंसर के साथ वहां मौजूद थे. आम श्रद्धालुओं के साथ धक्का-मुक्की कर रहे थे. इस दौरान एसडीएम के इशारे पर बाउंसरों ने बाबूलाल को पकड़ लिया और गाली-गलौज किया.

आरोप है कि इस दौरान सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित भी किया गया. उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि जब वहां मौजूद हमारे साथी ने बीच बचाव की कोशिश की, तो उनके साथ भी मारपीट की गई.

इसके बाद उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना की सूचना थाना चौक को दे दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जब कार्रवाई नहीं की गई तो 10 मार्च को पुलिस आयुक्त वाराणसी को पंजीकृत डाक से शिकायत भेजी, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट की ओर रूख किया. दस्तावेज पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है.

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विश्वनाथ मंदिर में एसडीएम पर परिवाद
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