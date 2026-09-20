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काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM पर परिवाद दर्ज; कोर्ट ने दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM पर परिवाद दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को सही मानते हुए उन्हें तलब किया है.

एसडीएम शंभू शरण के ऊपर परिसर में श्रद्धालुओं ने अराजकता मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है, जिसे वाराणसी की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अनुसार प्रथम दृष्टि सही पाते हुए परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ हीं समन जारी करके एसडीएम को 3 नवंबर को तलब किया है.

विशेष न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत में शिकायतकर्ता बाबूलाल सोनकर ने खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने बताया कि 16 फरवरी 2026 की रात लगभग 12:30 बजे वह अपने परिचित के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर गए थे.

बाबूलाल सोनकर का आरोप है कि विश्वनाथ मंदिर परिसर में तत्कालीन एसडीएम शंभू शरण अपने निजी बाउंसर के साथ वहां मौजूद थे. आम श्रद्धालुओं के साथ धक्का-मुक्की कर रहे थे. इस दौरान एसडीएम के इशारे पर बाउंसरों ने बाबूलाल को पकड़ लिया और गाली-गलौज किया.