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अयोध्या में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ परिवाद दर्ज

(AP File Photo) ( (AP File Photo) )

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में की गई नाटकीय प्रस्तुति के मामले में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी को अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है. अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्वर्णमाला सिंह की अदालत ने मामले में परिवादी के बयान के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद (Photo Credit; ETV Bharat) वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को दर्शाते हुए एक नाटकीय प्रस्तुति की गई थी. आरोप है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया गया, जिससे सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इसी मामले को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.