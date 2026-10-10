अयोध्या में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ परिवाद दर्ज
चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में की गई नाटकीय प्रस्तुति का मामला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:49 AM IST
अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में की गई नाटकीय प्रस्तुति के मामले में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी को अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है. अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्वर्णमाला सिंह की अदालत ने मामले में परिवादी के बयान के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को दर्शाते हुए एक नाटकीय प्रस्तुति की गई थी. आरोप है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया गया, जिससे सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इसी मामले को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
मामले में अधिवक्ता मनीष पांडे ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में आरोप लगाया गया था कि संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर की गई प्रस्तुति से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसी आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी.
अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही परिवादी के बयान दर्ज करने के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है. अब अगली सुनवाई पर परिवादी का बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी. फिलहाल अदालत के आदेश के बाद मामला परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है.
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