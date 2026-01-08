ETV Bharat / state

MLC के फर्जी लेटर पैड पर अफसर को फंसाने की साजिश, सीएम तक पहुंचा मामला, पुलिस खंगाल रही काला नेटवर्क

MLC के नाम और पद का दुरुपयोग कर सरकारी अधिकारी को फंसाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में विधान परिषद (MLC) के नाम और पद का दुरुपयोग कर सरकारी अधिकारी को फंसाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. अलीगढ़ के एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह के फर्जी लेटर पैड और कूटरचित हस्ताक्षरों का सहारा लेकर बिजनौर में तैनात PWD के अधिशासी अभियंता के खिलाफ शासन में गंभीर शिकायतें भेजी गईं. मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने पर एमएलसी ने खुद ऐसे किसी पत्र से इनकार करने पर शासन-प्रशासन चौकन्ना हो गया. उधर विधान परिषद सचिवालय की ओर से दी गई तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने अज्ञात जालसाज के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटनीति की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब उस मास्टरमाइंड जालसाज की तलाश में जुटी है, जिसने सिस्टम को गुमराह करने के लिए माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया. ​PWD इंजीनियर को फंसाने की साजिश जानकारी के मुताबिक ​जालसाज ने बिजनौर में तैनात PWD के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सारस्वत को निशाना बनाते हुए यह साजिश रची. अज्ञात व्यक्ति ने एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह के लेटर पैड का दुरुपयोग कर पत्र लिखा. इसमें इंजीनियर के कार्यों को असंतोषजनक बताया गया. यह पत्र शासन के उच्चाधिकारियों और पुलिस उपायुक्त मध्य कार्यालय तक भेजा गया, ताकि अधिकारी पर दबाव बनाया जा सके.