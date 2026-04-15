अवैध रूप से घरों में प्रसूताओं की डिलीवरी कराने वालीं फर्जी डॉक्टर चिन्हित, 18 के खिलाफ थाने में शिकायत
हरिद्वार के बहादराबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से घरों में प्रसूताओं की डिलीवरी कराने वाली फर्जी गाइनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 15, 2026 at 8:56 PM IST
हरिद्वार: बहादराबाद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से घरों में प्रसूताओं की डिलीवरी कराने वाली दाइयों यानी फर्जी गाइनों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है. जांच के उपरांत 18 फर्जी दाइयों को चिन्हित किया गया. उसके बाद सीएमओ डॉ. आर के सिंह के निर्देश पर एसीएमओ डॉ. रमेश कुंवर ने बहादराबाद कोतवाली में 18 दाइयों के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हरिद्वार के सीएमओ आरके सिंह ने बताया कि, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई कि बिना डिग्री के कई महिलाएं अवैध रूप से प्रसूताओं की घर पर ही डिलीवरी करवा रही हैं, तत्काल इसकी जांच बैठाई गई. जांच टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि बहादराबाद क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना किसी वैध अनुमति और चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में घर पर ही डिलीवरी कराई जा रही हैं. उससे जच्चा-बच्चा दोनों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है. कई मामलों में रेफर केस में नवजात बच्चे और प्रसूता की जान को खतरा हो गया. इससे स्वास्थ्य विभाग की छवि भी खराब हो रही थी. इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 18 महिलाओं को चिन्हित कर लिस्ट बनाई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
जिले में अभी कई फर्जी दाइयों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया जारी: सीएमओ आरके सिंह ने बताया कि, हरिद्वार जिले में अभी कई क्षेत्रों में इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. क्षेत्र में अभी भी कई दाइयों के द्वारा महिलाओं को भ्रमित कर उनकी घर पर ही डिलीवरी कराई जा रही है. टीम द्वारा लगातार जांच कर लिस्टिंग की जा रही है. जल्द ही चिन्हित कर अन्य दाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वहीं बहादराबाद चिकित्सा अधीक्षक आरती बहल ने बताया कि, विभाग को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विशेष अभियान चलाकर ऐसे मामलों की पहचान की गई. टीम ने संबंधित दाइयों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने साफ किया है कि बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह अवैध हैं और आगे भी इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि सुरक्षित प्रसव के लिए केवल सरकारी या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों का ही सहारा लें.
वहीं बहादराबाद थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि, इस मामले में तहरीर प्राप्त हुई है. तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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