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कोडरमा क्रिकेट संघ के सचिव पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप, डीसी और JSCA से की कार्रवाई की मांग

कोडरमा क्रिकेट संघ के सचिव पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप ( Etv Bharat )

रांची: कोडरमा जिला क्रिकेट संघ (KDCA) के कामकाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. संघ के सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के पदाधिकारियों और कोडरमा उपायुक्त से शिकायत कर जांच की मांग की गई है. शिकायत में संघ के बैंक खाते में जमा और निकाली गई राशि, सदस्यता शुल्क, ऑडिट, आमसभा (AGM), चुनाव प्रक्रिया और जिला क्रिकेट लीग के आयोजन पर सवाल उठाए गए हैं.

झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को शिकायत से कराया गया अवगत