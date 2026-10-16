कोडरमा क्रिकेट संघ के सचिव पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप, डीसी और JSCA से की कार्रवाई की मांग
कोडरमा जिला क्रिकेट संघ के सचिव पर वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 16, 2026 at 2:41 PM IST
रांची: कोडरमा जिला क्रिकेट संघ (KDCA) के कामकाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. संघ के सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के पदाधिकारियों और कोडरमा उपायुक्त से शिकायत कर जांच की मांग की गई है. शिकायत में संघ के बैंक खाते में जमा और निकाली गई राशि, सदस्यता शुल्क, ऑडिट, आमसभा (AGM), चुनाव प्रक्रिया और जिला क्रिकेट लीग के आयोजन पर सवाल उठाए गए हैं.
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को शिकायत से कराया गया अवगत
शिकायतकर्ता कोडरमा वीर स्पोर्टिंग क्लब के सचिव हर्ष कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले की जानकारी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को कई बार ईमेल और पत्राचार के माध्यम से दी गई. बावजूद इसके अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. शिकायतकर्ता के अनुसार, हर बार आश्वासन मिला, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.
वहीं, कोडरमा के क्रिकेटरों और विभिन्न क्लबों से जुड़े लोगों ने भी संघ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि संघ के कामकाज में पारदर्शिता की कमी का असर स्थानीय क्रिकेट और खिलाड़ियों के हितों पर पड़ रहा है.
वित्तीय गड़बड़ी की आशंका
शिकायत में 1 जनवरी 2018 से 7 अगस्त 2026 तक के बैंक विवरण का उल्लेख किया गया है. इसके अनुसार, इस अवधि में खाते में लगभग 88.35 लाख रुपये जमा हुए, जबकि करीब 83.06 लाख रुपये की निकासी हुई. शिकायतकर्ता ने कई निकासी की प्रविष्टियों में स्पष्टता की कमी का आरोप लगाया है. दस्तावेज में अपने नाम से जारी चेक और सेल्फ चेक के माध्यम से निकाली गई राशि का वर्षवार ब्योरा भी दिया गया है.
इसमें 2025 में 8 लाख रुपये के सेल्फ चेक समेत कई अन्य निकासी का उल्लेख है. शिकायतकर्ता ने इन लेन-देन के उद्देश्य और संबंधित दस्तावेजों की जांच की मांग की है.
सदस्यता शुल्क का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
शिकायत में संघ के नियमों का हवाला देते हुए बताया गया है कि आजीवन सदस्यता, संबद्धता और खिलाड़ी पंजीयन शुल्क का हिसाब स्पष्ट होना चाहिए. दस्तावेज के अनुसार, आजीवन सदस्यता शुल्क 3 हजार रुपये और क्लब या स्कूल की संबद्धता शुल्क 1 हजार रुपये प्रति सत्र निर्धारित है. शिकायतकर्ता का दावा है कि उपलब्ध बैंक विवरण में इन मदों के तहत जमा राशि की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती. यदि शुल्क नकद लिया गया है, तो उसे खाते में जमा करने और उसका हिसाब रखने की भी जांच होनी चाहिए.
ऑडिट, AGM और चुनाव पर भी सवाल
शिकायत में संघ के खातों का वार्षिक ऑडिट, ऑडिट समिति, वार्षिक आमसभा और पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. शिकायतकर्ता ने AGM की सूचना, कार्यवाही और सदस्यों के समक्ष रखे गए लेखा विवरण की जांच की मांग की है. साथ ही, मतदाता सूची और सदस्यता रजिस्टर में कथित अनियमितताओं की पड़ताल करने का आग्रह किया गया है.
3 साल से जिला लीग नहीं होने पर आपत्ति
दस्तावेज में कहा गया है कि पिछले लगभग 3 वर्षों से जिले में जिला क्रिकेट लीग का आयोजन नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान क्लस्टर मैचों के आयोजन से संबंधित राशि खाते में आने का उल्लेख है. शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे स्थानीय क्रिकेट और खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है. क्रिकेटरों और विभिन्न क्लबों से जुड़े लोगों ने भी जिला स्तर पर नियमित प्रतियोगिताएं आयोजित कराने और संघ के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
मामले को देखने के बाद कुछ कह पाऊंगा: संजय पांडे
मामले को लेकर जब JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे से पूछा गया कि कोडरमा क्रिकेट से जुड़े लोगों ने कई बार शिकायत की है, तो उन्होंने कहा, “मैं बाहर था और आज ही रांची पहुंचा हूं. पूरे मामले को देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा.”
अब इस मामले में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ और जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर क्रिकेट जगत की नजर है. बैंक विवरण, संघ के अभिलेखों और संबंधित पक्षों के जवाब की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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