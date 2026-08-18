पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, साइबर थाना में शिकायत दर्ज
सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर रांची के साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई गयी है.
Published : August 18, 2026 at 8:34 PM IST
रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर कथित एक आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस संबंध में रांची साइबर क्राइम पुलिस थाना में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की साइबर जांच कराने की मांग की है.
क्या है पूरा मामला
भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश चौहान नाम के अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक तरीके से दृश्य प्रदर्शित किया गया. बताया गया कि उक्त सामग्री रांची के एक कांग्रेस नेता के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कमेंट के रूप में पोस्ट की गई थी. बीजेपी नेता अजय साह ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि राजनीतिक विरोध और सरकार की नीतियों की आलोचना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति को मृत दर्शाने वाली सामग्री पोस्ट करना गंभीर और आपत्तिजनक कृत्य है. भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है.
साइबर पुलिस को दिया गया डिटेल
भाजपा प्रवक्ता ने पुलिस से पोस्ट के स्रोत, संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और उसके संचालन से जुड़े तथ्यों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है. साथ ही दोषी व्यक्ति के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है. शिकायत के बाद अब साइबर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है.
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