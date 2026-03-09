ETV Bharat / state

पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, चार माह का मृत भ्रूण लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया फरियादी

फरियादी का कहना है है कि पांच बार हो चुका है उनके और उनके परिवार के ऊपर हमला. इसकी शिकायत करने के लिए जब भी वह थाने जाते हैं नहीं होती उनकी सुनवाई.

Complainant reached HC dead foetus
फरियादी दया शंकर पांडे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 10:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति एक थैले में एक चार माह के भ्रूण को लेकर कोर्ट परिसर में पहुंच गया. दरअसल इस व्यक्ति का हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें उसने आरोप लगाया है कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है. उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और हर बार पुलिस सबूत मांगती है. इसलिए इस बार सबूत के तौर पर में थैली में भ्रूण को लेकर पहुंचा था.

गेट पर बैग में पॉलिथीन में लिपटा हुआ एक छोटा सा भ्रूण देख सुरक्षाकर्मी रह गए हैरान

जबलपुर हाई कोर्ट में आज एक याचिका की सुनवाई थी. इस याचिका को दया शंकर पांडे ने ही लगाया है और वह खुद ही इस मामले की पैरवी कर रहे हैं. दयाशंकर जब जबलरपुर हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पर पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके बस्ते की जांच की. जांच के दौरान सुरक्षाकर्मी हैरान रह गए जब उन्होंने बैग में पॉलिथीन में लिपटा हुआ एक छोटा सा भ्रूण देखा. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत इस मामले को संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी.

फरियादी दया शंकर पांडे (ETV Bharat)

जबलपुर पुलिस के सीएसपी सोनू कर्मी ने बताया कि उन्होंने दयाशंकर पांडे से बात की है. सबसे पहले उनके पास मौजूद भ्रूण को पुलिस की मौजूदगी में करियापाथर श्मशान घाट में दफनाया गया.

दयाशंकर पांडे ने बताया कि वह रीवा जिले की बैकुंठपुर तहसील के नंदना गांव का रहने वाले हैं. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है. उनका कहना है कि जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं. हमलों की शिकायत करने के लिए जब भी वह थाने जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती.

फरियादी का कहना है, पांच बार हो चुका है उनके और उनके परिवार के ऊपर हमला

दयाशंकर का कहना है कि अब तक उनके और उनके परिवार के ऊपर पांच बार हमला हो चुका है. एक बार उनकी गाड़ी में आग लगी तब उनकी कार में उनकी बेटी बैठी थी. दूसरी बार जब वह अपने पिताजी के साथ जा रहे थे तब उनके साथ एक्सीडेंट हुआ. इसी तरह उनके साथ दो और घटनाएं घटी हैं.

दयाशंकर का कहना है कि हर घटना के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की लेकिन पुलिस इन घटनाओं को सामान्य बता रही है. जबकि उन्हें इस बात का डर है कि कोई उनकी हत्या करवाना चाहता है. बेहद परेशान होकर उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. उनका कहना है कि जब कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए.

इसी बीच में वह अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तब उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर लग गई. इस घटना में उनकी गर्भवती पत्नी का चार माह का भ्रूण पेट में ही खत्म हो गया. इसी बीच में आज उनके मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में थी. इसलिए वह भ्रूण को लेकर ही कोर्ट पहुंच गए. दयाशंकर का कहना है कि वह कोर्ट को यह बताना चाहते थे कि उनके साथ लगातार ज्यादती हो रही है और यह उसका सबूत है. लेकिन इसके पहले दयाशंकर कोर्ट के सामने पहुंचते उन पर पुलिस की नजर पड़ी और पुलिस ने उन्हे बाहर ही रोक लिया.

पुलिस और कोर्ट ने फरियादी को दिया न्याय दिलाने को आश्वासन

दया शंकर पांडे का कहना है कि पुलिस और कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस उनके ऊपर हो रहे हमले की जांच करेगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा. समझाइश देने के बाद पुलिस ने दया शंकर पांडे को छोड़ दिया है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
JABALPUR HIGH COURT DEAD FOETUS
JABALPUR HIGH COURT
JABALPUR NEWS
COMPLAINANT REACHED HC DEAD FOETUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.