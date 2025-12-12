ETV Bharat / state

बिहार में गलत चालान कटे तो ऑनलाइन कीजिए शिकायत, परिवहन विभाग ने शुरू की नई सुविधा

पटना : अब वाहन चालकों को गलत चालान कटने पर कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण और संशोधन के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की नई सुविधा शुरू कर दी है. विभाग ने इस सेवा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एनआईसी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. इसकी ऑनलाइन सुविधा echallan.parivahan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है.

'दफ्तरों का चक्कर काटने से मिलेगी राहत' : परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में वाहन चालकों द्वारा गलत चालान की शिकायतें की जाती थीं, जिनके समाधान में समय लगता था और लोगों को कई दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता था. अब इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ऑनलाइन Grievance सेवा शुरू की गई है. फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा.

विभिन्न जगहों पर लगे CCTV (ETV Bharat)

''नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन की फोटो और चालान की कॉपी, पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. सुविधा की खास बात यह है कि आवेदन की स्थिति भी आवेदक ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे बार-बार अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी.''- राज कुमार, सचिव, परिवहन विभाग, बिहार

'समयसीमा के भीतर काम होगा पूरा' : परिवहन विभाग ने जिला परिवहन कार्यालयों, यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए. त्रुटिपूर्ण चालानों के निरस्तीकरण के मामलों को एसओपी के अनुसार राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाएगा, जबकि संशोधन से जुड़े मामलों को संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ही कार्रवाई पूर्ण की जाएगी.