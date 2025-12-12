ETV Bharat / state

बिहार में गलत चालान कटे तो ऑनलाइन कीजिए शिकायत, परिवहन विभाग ने शुरू की नई सुविधा

लोगों को सुविधा प्रदान की जाए इसको लेकर बिहार में लगातार काम किए जा रहे हैं. परिवहन विभाग ने भी नई शुरुआत की है. पढ़ें

बिहार की ट्राफिक व्यवस्था (ETV Bharat)
December 12, 2025

पटना : अब वाहन चालकों को गलत चालान कटने पर कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण और संशोधन के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की नई सुविधा शुरू कर दी है. विभाग ने इस सेवा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एनआईसी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. इसकी ऑनलाइन सुविधा echallan.parivahan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है.

'दफ्तरों का चक्कर काटने से मिलेगी राहत' : परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में वाहन चालकों द्वारा गलत चालान की शिकायतें की जाती थीं, जिनके समाधान में समय लगता था और लोगों को कई दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता था. अब इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ऑनलाइन Grievance सेवा शुरू की गई है. फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा.

विभिन्न जगहों पर लगे CCTV (ETV Bharat)

''नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन की फोटो और चालान की कॉपी, पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. सुविधा की खास बात यह है कि आवेदन की स्थिति भी आवेदक ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे बार-बार अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी.''- राज कुमार, सचिव, परिवहन विभाग, बिहार

'समयसीमा के भीतर काम होगा पूरा' : परिवहन विभाग ने जिला परिवहन कार्यालयों, यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए. त्रुटिपूर्ण चालानों के निरस्तीकरण के मामलों को एसओपी के अनुसार राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाएगा, जबकि संशोधन से जुड़े मामलों को संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ही कार्रवाई पूर्ण की जाएगी.

ट्राफिक सिग्नल (ETV Bharat)

'डिजिटल शासन दिशा में महत्वपूर्ण कदम' : परिवहन सचिव ने कहा कि नई ऑनलाइन प्रणाली से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. गलत चालान का सामना करने वाले वाहन चालकों को अब जटिल प्रक्रिया या लम्बा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. शिकायतें तेजी से निपटेंगी और लोगों का समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होगी. उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह होगी.

'यातायात नियमों का पालन करें' : परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे गलत चालान से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए कार्यालयों में भीड़ लगाने के बजाय ऑनलाइन शिकायत सुविधा का उपयोग करें. साथ ही विभाग ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करने की अपील की है.

''इस नई सेवा के शुरू होने से आम जनता को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि ई-चालान प्रणाली में भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा. विभाग का मानना है कि ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था भविष्य में अन्य संबंधित सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा.''- राज कुमार, सचिव, परिवहन विभाग, बिहार

