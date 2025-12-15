ETV Bharat / state

प्रयागराज में UPPSC के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, अखिलेश बोले- भाजपा जाए तो नौकरी आए

प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा और RO-ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज हैं.

UPPSC के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन.
UPPSC के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सामने सोमवार को प्रतियोगी छात्रों और पुलिस बल के बीच तीखी झड़प हुई. पुलिस ने जाम खुलवाने और प्रदर्शन को खत्म करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया तो प्रतियोगियों ने हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान अफरातफरी मच गई. पुलिस ने कुछ प्रतियोगियों को हिरासत में लिया है.

आयोग के सामने धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्र : अपनी कई मांगों को लेकर छात्रों ने पहले ही प्रशासन और आयोग को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 15 दिसंबर को लोक सेवा आयोग के सामने व्यापक धरना प्रदर्शन होगा. कई दौर की बातचीत के बावजूद मांगें पूरी न होने पर छात्र आयोग के मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठ गए.

इससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई. छात्रों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया. फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन जारी है. आंदोलन के समर्थन में यूपी शिक्षक संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचे हुए हैं.

संशोधित आंसर-की जारी नहीं होने से हैं नाराज : प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा और RO-ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज हैं. छात्रों का आरोप है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद आयोग ने अब तक संशोधित फाइनल आंसर-की जारी नहीं की है. साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं.

प्रदर्शन में छात्राएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं.
प्रदर्शन में छात्राएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

फाइनल रिजल्ट के बाद आंसर-की जारी करने की मांग : छात्रों की मांग है कि फाइनल रिजल्ट के बाद संशोधित आंसर-की जारी की जाए, ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकें. इसके अलावा सभी वर्गों का कटऑफ और सफल व असफल अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाएं. प्रतियोगी छात्रों का यह भी कहना है कि अलग-अलग भर्तियों में प्री परीक्षा में कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए, ताकि प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनी रहे.

UPPSC कैंपस छावनी में तब्दील.
UPPSC कैंपस छावनी में तब्दील. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा कि आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता, जिससे तैयारी प्रभावित होती है. भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार खत्म करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की भी मांग की. प्रदर्शन को हुंकार मंच समेत कई प्रतियोगी छात्र संगठनों ने समर्थन दिया है.

अलर्ट मोड पर प्रशासन : प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में था. लोक सेवा आयोग क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मौके पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है. ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है. कई थानों की फोर्स, एसीपी स्तर के अधिकारी और फायर ब्रिगेड भी तैनात हैं. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फिलहाल सड़क से हटा दिया है. स्थिति नियंत्रण में है.

यह भी पढ़ें : चंदौली में रफ्तार का कहर; अनियंत्रित बाइक दीवार से टकराई, 2 की मौत एक की हालत गंभीर

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
STUDENTS PROTESTING OUTSIDE UPPSC
UPPSC PRAYAGRAJ
UPPSC के बाहर छात्रों का हंगामा
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.