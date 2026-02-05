ETV Bharat / state

भर्ती परीक्षाओं को लेकर लोक सेवा आयोग दफ्तर पर प्रतियोगी छात्रों ने किया प्रदर्शन

छात्रों ने आयोग को बतायीं अपनी मांगें: छात्र पंकज पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एआरओ परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट में 10 दिन का समय दिया है. उसे बढ़ाकर कम से कम 40 से 45 दिन करने की मांग की गयी है. पीसीएस 2026 परीक्षा को दिसंबर के बजाय जुलाई-अगस्त में कराया जाये तकिया भर्ती वर्ष 2027 के मार्च अप्रैल तक पूरी हो जाए.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों ने गुरुवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया. प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सामने प्रतियोगी छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार की मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया.

छात्रों की मुख्य मांगों में भर्ती परीक्षाओं की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना, श्रेणीवार कट-ऑफ अंक घोषित करना और प्रत्येक अभ्यर्थी का विस्तृत स्कोरकार्ड सार्वजनिक करना शामिल है.

मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने की मांग: छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्तमान चयन प्रक्रिया में जवाबदेही की कमी है. आयोग महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा नहीं करता है जिससे भ्रष्टाचार का संदेह पैदा होता है. छात्र संघों ने UPSC की तर्ज पर मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाने और विज्ञापन जारी होने के एक वर्ष के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की भी मांग की है. प्रयागराज में आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर हुए कुछ प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हुईं थीं.

राजनीतिक दलों ने किया समर्थन: इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था. विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने छात्रों की इन मांगों का समर्थन किया है और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग की है. यह विरोध प्रदर्शन RO/ARO 2023 और PCS 2024 जैसी बड़ी परीक्षाओं के परिणामों और प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के बाद तेज हुए हैं. छात्र पंकज पाण्डेय ने बताया कि लोक सेवा आयोग के अफसरों ने प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर आयोग विचार करेगा.

