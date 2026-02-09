ETV Bharat / state

बारनवापारा में जंगल बचाओ जीवन बचाओ थीम पर प्रतियोगिता, वन अग्नि सुरक्षा को लेकर फैलाएंगे जागरुकता

बलौदाबाजार वन विभाग ने जंगल बचाओ जीवन बचाओ थीम पर प्रतियोगिता का आयोजन किया है.जिसमें वन अग्नि सुरक्षा जनजागरुकता प्रतियोगिता भी रखी गई है.

competition on Save Forest Save Life theme
बारनवापारा में जंगल बचाओ जीवन बचाओ थीम पर प्रतियोगिता, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 3:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार-भाटापारा : छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारनवापारा क्षेत्र में इन दिनों जंगलों को बचाने का संदेश सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रंग-बिरंगे फूलों, रचनात्मक मॉडलों और जन-जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है. जंगल बचाओ जीवन बचाओ थीम पर आधारित वन अग्नि सुरक्षा जन-जागरूकता प्रतियोगिता 2026 का आयोजन बलौदाबाजार वनमंडल ने किया है., जिसका उद्देश्य वनाग्नि के दुष्परिणामों को आमजन तक पहुंचाना और जंगलों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करना है.

प्रकृति से युवाओं को जोड़ना ही लक्ष्य


यह प्रतियोगिता न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि ग्रामीणों, युवाओं, छात्रों और पर्यटकों को प्रकृति से जोड़ने का भी एक प्रभावी माध्यम बन रही है. बारनवापारा के जंगलों में सजी यह जागरूकता पहल लोगों को यह याद दिला रही है कि जंगल केवल पेड़-पौधों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं.

competition on Save Forest Save Life theme
वन अग्नि सुरक्षा को लेकर फैलाएंगे जागरुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वनअग्नि से वनों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती

हर साल गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाएं जंगलों के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं. आग से न केवल हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होता है, बल्कि वन्य जीव, जैव विविधता और आसपास के गांवों की आजीविका पर भी इसका गहरा असर पड़ता है. कई बार यह आग मानवीय लापरवाही, जलती बीड़ी-सिगरेट, खेतों की सफाई के दौरान लगाई गई आग या जानबूझकर की गई गतिविधियों के कारण फैलती है. इन्हीं गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार वनमंडल ने यह जन-जागरूकता प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ताकि लोग समझ सकें कि वनाग्नि केवल जंगल की नहीं, बल्कि पूरे समाज की समस्या है.

“जंगल बचाओ, जीवन बचाओ” का मजबूत संदेश
इस प्रतियोगिता की मूल भावना “जंगल बचाओ, जीवन बचाओ” है. इस संदेश के जरिए यह बताया जा रहा है कि जंगलों की सुरक्षा सीधे तौर पर मानव जीवन, जलवायु संतुलन, जल स्रोतों और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ी हुई है. प्रतियोगिता के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग केवल दर्शक न बनें, बल्कि जंगलों की रक्षा में सक्रिय भागीदार बनें. बारनवापारा जैसे जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र में इस तरह का आयोजन खास महत्व रखता है। यहां के जंगल न सिर्फ वन्य जीवों का घर हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.

प्रतियोगिता की तिथि और स्थान

वन अग्नि सुरक्षा जन-जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन 13 फरवरी 2026 को किया जाएगा. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है.प्रतियोगिता का आयोजन देवपुर क्षेत्र में किया जाएगा, जो बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत आता है. आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण Google Form या QR Code के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसमें शामिल हो सकें.इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समूहों के लिए आकर्षक पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं.प्रथम पुरस्कार के रूप में 11000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 7000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 5000 रुपये रखा गया है.आयोजकों का मानना है कि इससे युवाओं और स्थानीय कलाकारों में भागीदारी का उत्साह बढ़ेगा.

पेंटिंग और ड्रॉइंग से उभरेगा पर्यावरण संदेश

वन अग्नि सुरक्षा प्रतियोगिता में पेंटिंग और ड्रॉइंग प्रतियोगिता भी शामिल है. इस प्रतियोगिता की थीम वनाग्नि के दुष्परिणाम, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के उपायों पर केंद्रित है. चित्रों के माध्यम से बच्चे और युवा अपनी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे. पेंटिंग और ड्रॉइंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार तय किए गए हैं. प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये रखा गया है। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से छात्रों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में मददगार साबित होगी.

नुक्कड़ नाटक: जन-जागरूकता का प्रभावी माध्यम

प्रतियोगिता के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक को एक प्रमुख माध्यम के रूप में चुना गया है. नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता की थीम वनाग्नि के दुष्परिणाम, वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित जन-जागरूकता पर आधारित है. नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकार सीधे आम लोगों से संवाद करते हैं.सरल भाषा, स्थानीय बोली और जीवंत अभिनय के माध्यम से वनाग्नि से होने वाले नुकसान, जंगलों में आग लगने के कारण और उसे रोकने के उपायों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा.



सैलानियों और स्थानीय लोगों में उत्साह

बारनवापारा क्षेत्र में आयोजित इस तरह की गतिविधियां सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. रंग-बिरंगे फूलों से सजे मॉडल, जागरूकता से जुड़े पोस्टर और रचनात्मक प्रस्तुतियां पर्यटकों का ध्यान खींच रही हैं. जंगल भ्रमण पर आने वाले लोग भी इस पहल को सराह रहे हैं और इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं.स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ जंगलों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ती है, बल्कि समुदाय में जिम्मेदारी का भाव भी विकसित होता है.

जंगलों को आग से बचाने की पहल, बलौदाबाजार वनमण्डल में फायर सेफ्टी पर कार्यशाला

बलौदाबाजार पुलिस की पहल, सड़क सुरक्षा माह के समापन के साथ महिला टीम शक्ति का शुभारंभ

बलौदाबाजार में नए वर्ष को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी , संवेदनशील जगहों और पिकनिक स्पॉट पर जवान तैनात

TAGGED:

BARANWAPARA SPREAD AWARENESS
FOREST FIRE SAFETY
वन अग्नि सुरक्षा
जंगल बचाओ जीवन बचाओ थीम
SAVE FOREST SAVE LIFE THEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.