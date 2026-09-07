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BDC चुनाव में भाजपा के ही प्रत्याशी आमने-सामने, कांग्रेस मैदान से बाहर, जानें कौन बने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष?

एक तरफ कांग्रेस चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकी, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ.

पंचायत समिति बमसन टौणी देवी चुनाव
पंचायत समिति बमसन टौणी देवी चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 9:57 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 10:24 PM IST

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हमीरपुर: पंचायत समिति बमसन टौणी देवी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव ने क्षेत्र की स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. इस चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार पाई, जबकि भाजपा से जुड़े दो-दो प्रत्याशियों के बीच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ. बमसन में इस बार सियासी तस्वीर कुछ ऐसी रही कि मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी के बजाय भाजपा बनाम भाजपा बन गया.

एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे चुनावी बैठक शुरू हुई. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति नहीं बनने के बाद मतदान करवाया गया. अध्यक्ष पद के लिए जंदड़ू वार्ड से पूजा कुमारी और पौहंज वार्ड से सुषमा देवी आमने-सामने थीं. मतदान में पूजा कुमारी को 10 मत मिले, जबकि सुषमा देवी के पक्ष में 5 मत पड़े. इस तरह पूजा कुमारी ने पांच मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद हासिल किया.

पंचायत समिति बमसन चुनाव (ETV Bharat)

उपाध्यक्ष पद पर भी मुकाबला भाजपा से जुड़े दो प्रत्याशियों के बीच रहा. पटनौण वार्ड के सुरेंद्र सिंह और बगवाड़ा वार्ड के विपिन कुमार के बीच हुए चुनाव में सुरेंद्र सिंह को 10 मत, जबकि विपिन कुमार को 5 मत प्राप्त हुए. इस तरह सुरेंद्र सिंह ने भी पांच मतों के अंतर से जीत दर्ज कर उपाध्यक्ष पद अपने नाम किया.

वहीं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा कुमारी ने कहा, "वह जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाएंगी. पंचायत समिति सदस्यों और भाजपा का धन्यवाद. बमसन टौणी देवी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. पंचायत समिति के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा".

नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा कुमारी
नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा कुमारी (ETV Bharat)

वहीं, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने अपनी जीत का श्रेय प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रवेश कुमार, हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के आशीर्वाद को दिया.

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा, "पंचायत समिति बमसन टौणी देवी को एकजुट होकर विकास की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा. सभी सदस्यों को साथ लेकर क्षेत्र के हित में काम करेंगे. मुझे समर्थन देने वाले सभी पंचायत समिति सदस्यों का आभार".

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह
नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह (ETV Bharat)

बता दें कि इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की भूमिका को लेकर खड़ा हुआ है. पंचायत समिति जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार सकी. दूसरी ओर भाजपा के दो प्रत्याशी अध्यक्ष और दो प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते नजर आए. परिणामों ने यह जरूर दिखा दिया कि इस बार बमसन में राजनीतिक शक्ति परीक्षण विपक्ष के बजाय भाजपा के भीतर ही हुआ. चुनाव परिणाम के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा कुमारी और उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह को बधाई दी और उनका स्वागत किया.

वहीं कांग्रेस विधायक रणजीत राणा भी विजयी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते नजर आए. यह तस्वीर भी स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है. एक तरफ कांग्रेस चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकी, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्या पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन नहीं था या संगठन स्तर पर रणनीतिक चूक हुई?

वहीं भाजपा के भीतर हुए इस मुकाबले को क्या सामान्य लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा माना जाए या इसके पीछे स्थानीय स्तर की राजनीतिक खींचतान भी थी? फिलहाल बमसन BDC चुनाव ने क्षेत्र की राजनीति में कई सवाल छोड़ दिए हैं. कांग्रेस मैदान से बाहर रही और भाजपा के भीतर ही शक्ति परीक्षण हुआ. अब देखना होगा कि चुनाव में आमने-सामने रहे दोनों पक्षों को साथ लेकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पंचायत समिति के विकास को किस तरह आगे बढ़ाते हैं.

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Last Updated : September 7, 2026 at 10:24 PM IST

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