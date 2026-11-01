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33% से अधिक फसल नुकसान पर ही मिलेगा मुआवजा, बिहार सरकार की योजना में शर्तें लागू

बक्सर में बारिश के कारण फसल क्षति ( ETV Bharat )

बक्सर: अर्नब चक्रवात का कहर सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है. इसी बीच बक्सर भी अर्नब चक्रवात से अछूता नहीं है. चक्रवाती तूफान अर्नब ने यहां भी धान की खेती को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देनी की घोषणा की है. जिसके तहत किसानों को पंचायत के कुल रकबा के 33 प्रतिशत बर्बादी पर ही मुआवजा मिलेगा.

खेतों में पहुंचा नहर का पानी