33% से अधिक फसल नुकसान पर ही मिलेगा मुआवजा, बिहार सरकार की योजना में शर्तें लागू
Bihar Cyclone Arnab Effect: अर्नब चक्रवात से प्रभावित किसानों को पंचायत के कुल रकबा के 33% बर्बादी पर ही मुआवजा मिलेगा. रिपोर्ट- उमेश पांडे
Published : November 1, 2026 at 2:46 PM IST
बक्सर: अर्नब चक्रवात का कहर सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है. इसी बीच बक्सर भी अर्नब चक्रवात से अछूता नहीं है. चक्रवाती तूफान अर्नब ने यहां भी धान की खेती को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देनी की घोषणा की है. जिसके तहत किसानों को पंचायत के कुल रकबा के 33 प्रतिशत बर्बादी पर ही मुआवजा मिलेगा.
खेतों में पहुंचा नहर का पानी
अर्नब चक्रवात ने बिहार के करीब 32 जिलों में खेती को प्रभावित किया है. बक्सर में तेज हवाओं ने धान की तैयार फसल को कुछ घंटों में खेतों में गिरा दिया है. अभी इस चोट से किसान उभर भी नहीं पाए थे कि खेतों में नहर का पानी छोड़ दिया गया. जिससे किसानों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली है.
किसानों ने पहले दी थी चेतावनी
20 दिन पहले किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से मिलकर नहरी इलाके में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की मांग की थी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि नहर का पानी उनके खेतों में छोड़ा जा सकता है.
धान की इसी फसल से बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलता था. अब उपज की उम्मीद खत्म होने के बाद पश्चिमी राज्यों में मजदूरी करने के लिए पलायन का रास्ता ही दिखाई दे रहा है. जीवन में खेती के ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे. जब पानी की जरूरत थी, तब खेत प्यासे रहे और अब खेतों में पानी छोड़ा दिया गया है. जिससे जो फसल कुछ हद तक बच सकती थी, वह भी सड़ जाएगी. -लाल बिहारी, किसान
कृषि पदाधिकारी ने किया था निरीक्षण
वहीं, अन्य किसानों ने बताया कि कृषि पदाधिकारी ने नहर विभाग के कार्यपालक अभियंता धर्मेंद्र कुमार भारती के साथ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण भी किया था. उस समय धान में बालियां निकल चुकी थीं और खेतों में पानी आने से नुकसान की आशंका जताई गई थी. इसके बावजूद चक्रवात से फसल गिरने के बाद खेतों में नहर का पानी छोड़ दिया गया. अब पानी में डूबी बालियों पर सड़ने और पूरी तरह नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है.
किसानों का कहना है कि जब समय रहते हमने समस्या की जानकारी दे दी थी, तब पानी रोकने या निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई. क्या किसानों की शिकायतों का महत्व सिर्फ अधिकारियों के दौरे और कागजी निरीक्षण तक ही सीमित है?
पंचायत के कुल कृषि रकबे के 33 प्रतिशत से अधिक हिस्से में फसल क्षति होने पर ही मुआवजे का प्रावधान है. विभागीय जानकारी के अनुसार सिंचित भूमि के लिए 17 हजार रुपए और असिंचित भूमि के लिए 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित है. प्रत्येक पंचायत में क्षति का आकलन कराया जा रहा है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने का निर्देश है. - धर्मेंद्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी
2.22 लाख किसान पंजीकृत
बक्सर में करीब 2.22 लाख पंजीकृत किसान हैं. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक लगभग 50 हजार किसान डिजिटल व्यवस्था से जुड़ चुके हैं. इस साल जिले में करीब 1.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती हुई है. ऐसे में फसल क्षति का निष्पक्ष आकलन और वास्तविक प्रभावित किसानों तक सहायता पहुंचाना प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है.
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