मुनीडीह वाशरी हादसा: मजदूरों के आश्रितों को 20-20 लाख का मुआवजा और मिलेगी नौकरी
धनबाद के बीसीसीएल की मुनीडीह वाशरी में हुए दुखद हादसे के बाद, मृतक मजदूरों के परिवारों को राहत देने के लिए आम सहमति बन गई.
Published : May 3, 2026 at 1:25 PM IST
धनबादः बीसीसीएल के मुनीडीह स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की वाशरी में शनिवार को हुए हादसे में चार मजदूरों की जान चली गई थी. स्लरी (कोयले का गीला कचरा) लोडिंग के दौरान यह हादसा हुआ था.
हादसे के बाद आक्रोशित परिजन और यूनियन नेता शव को वाशरी गेट पर रखकर मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े रहे. देर रात से लेकर सुबह करीब 4 बजे तक चली मैराथन वार्ता के बाद बीसीसीएल प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति बन गई.
आश्रितों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
समझौते के तहत सभी मृतकों के आश्रितों को कुल 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसमें 10 लाख रुपये 10 दिनों के भीतर और बाकी के 10 लाख रुपये 20 दिनों के अंदर देने का आश्वासन दिया गया है. साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 75 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे.
परिजनों को राहत देने के लिए एक और अहम फैसला लिया गया है, हर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को मुनीडीह वाशरी की आउटसोर्सिंग में नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए DAV स्कूल में नामांकन के लिए भी मदद की जाएगी.
हादसे की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच का भी निर्णय लिया गया है. एक स्वतंत्र टीम गठित कर SOP तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.
पीड़ित परिवारों को मिली राहत
फिलहाल इस समझौते से पीड़ित परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अब नजर इस बात पर रहेगी कि बीसीसीएल प्रबंधन अपने वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारता है.
दाह संस्कार के लिए 75 हजार रुपये
वहीं मामले को लेकर मुनीडीह ओपी प्रभारी मनिता कुमारी ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन के साथ यूनियन नेताओं और ग्रामीणों की सकारात्मक वार्ता हुई है. समझौते में मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा, आउटसोर्सिंग में एक की नौकरी, दाह संस्कार के लिए 75 हजार और बच्चों की पढ़ाई DAV में बीसीसीएल द्वारा कराए जाने को लेकर सहमति बनी है.
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