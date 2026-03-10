हाईकोर्ट ने कहा; "सर्पदंश से हुई मौत का मुआवजा तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दर्ज नहीं होने पर भी मुआवजा देने का आदेश मंगलवार को दिया.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सांप के काटने से हुई मौत के मामलों में राज्य आपदा राहत कोष से मिलने वाला मुआवजा केवल तकनीकी कारणों से नहीं रोका जा सकता. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निष्कर्षहीन होना सहायता राशि रोकने का आधार नहीं हो सकता.
हाईकोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार की 2 अगस्त 2018 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से सांप के काटने से हुई मौत को अनुग्रह राशि के दायरे में शामिल करती है. यह अधिसूचना एक राज्य स्तरीय नीति है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
विसरा रिपोर्ट की अनिवार्यता पर कोर्ट का रुख: अदालत ने 8 जुलाई 2021 की एक अन्य सरकारी अधिसूचना का उल्लेख करते हुए बताया कि विसरा रिपोर्ट उपलब्ध न होने पर भी मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता. इस नियम के तहत जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में संभव हो तो सात दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2021 की अधिसूचना केवल पुरानी नीति की व्याख्या करने के लिए थी, न कि कोई नया कानून बनाने के लिए. मामला जालौन के एक व्यक्ति से जुड़ा था, जिसकी पत्नी की खेत में काम करते समय सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण नहीं: घटना के बाद गवाहों के बयान लिए गए, पंचनामा तैयार हुआ और पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था. हालांकि स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट में साफ तौर पर मृत्यु का कारण सांप का काटना दर्ज किया गया था. इसके बावजूद उप-जिलाधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से साफ मना कर दिया. याचिकाकर्ता ने जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी.
कल्याणकारी योजनाओं की मूल भावना सर्वोपरि: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सांप के काटने पर सहायता देना एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त परिवारों की मदद करना है. अदालत ने टिप्पणी की कि यदि योजना के मुख्य उद्देश्य को देखा जाए तो केवल तकनीकी खामियों के आधार पर दावे को खारिज करना न्याय के विरुद्ध होगा. कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयानों और घटनाक्रम में कोई विरोधाभास नहीं था तथा प्रशासन को तुरंत सूचना भी दी गई थी. अंततः अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट जालौन को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान जल्द किया जाए.
