हिमाचल में करूणामूलक नियुक्तियों के लिए क्या है वार्षिक आय सीमा, क्या दैनिक वेतन भोगी के आश्रितों को भी है प्रावधान?

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से करूणामूलक नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा है.

Himachal Compassionate Family annual income
हिमाचल में करूणामूलक नियुक्तियों को लेकर सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 7:31 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में करूणामूलक नियुक्तियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा क्या है? हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान करसोग से विधायक दीपराज और पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने 2 दिसंबर 2025 को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 3669 के तहत वित्त विभाग से करूणामूलक नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछा. इसके अलावा विधायकों ने करूणामूलक से जुड़े कई अहम सवाल पूछे हैं.

करूणामूलक नियुक्तियों के लिए वार्षिक आय सीमा?

करसोग विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दीपराज और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने सदन में करूणामूलक नियुक्तियों को मुद्दा उठाया. दोनों विधायकों ने पूछा कि, क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 अक्टूबर, 2025 को करूणामूलक नियुक्तियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय-सीमा बढ़ाकर लगभग 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है, यदि हां, तो पूर्व में आय अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत मामलों का ब्यौरा दें.

Himachal Compassionate Family annual income
हिमाचल में करूणामूलक नियुक्तियां (@Himachalassembly)

क्या दैनिक वेतन भोगी के आश्रितों को भी है प्रावधान?

इसके अलावा उन्होंने पूछा, 22 अगस्त, 2022 की अधिसूचना जिसके आधार पर मामले अस्वीकृत किए गए थे, क्या सरकार उनको निरस्त करेगी? 3 लाख रुपए की आय-सीमा में आने के बावजूद पूर्व में अस्वीकृत आवेदनों पर सरकार कब तक पुनर्विचार करेगी? इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि, करूणामूलक नियुक्ति के लिए वर्तमान आय-सीमा क्या है और इसे अंतिम बार कब बढ़ाया गया और क्या इस योजना के अंतर्गत दिवंगत अनुबंध /दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति का प्रावधान है?

2524 मामले अस्वीकृत

चूंकि हिमाचल प्रदेश में वित्त विभाग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है. ऐसे में विधानसभा में करूणामूलक नियुक्ति से जुड़े तारांकित प्रश्न संख्या 3669 पर उन्होंने बताया कि, जी हां, पूर्व में करुणामूलक आधार पर रोजगार प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय सीमा को 7 मार्च 2019 में संशोधित कर 2.5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार रखा गया था, जिसे हाल ही में 8 अक्टूबर 2025 को फिर बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है. पूर्व में 31 अक्टूबर 2024 तक वित्त विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर 2524 अस्वीकृत मामले हैं.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि, पूर्व में पहले ही आय सीमा एवं अन्य कारणों से अस्वीकृत करूणामूलक आधार पर रोजगार के मामलों का माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा Civil Appeal No. 988 of 2019 (Arising out of SLP(C) No.7079 of 2016 State of Himachal Pradesh & Anr. Versus Shashi Kumar) में 16 जनवरी 2019 को पारित आदेश के अनुसार एवं उसके बाद इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा 22 अगस्त 2022 को जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप, सरकार द्वारा उक्त मामलों पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है.

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के आश्रितों को रोजगार देने का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि, मृतक अनुबंध एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के आश्रितों को सरकार की वर्तमान करुणामूलक आधार पर रोजगार की नीति के अनुरूप रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है.

COMPASSIONATE APPOINTMENTS
KARUNAMULAK EMPLOYMENT POLICY
HIMACHAL KARUNAMULAK JOBS POLICY
हिमाचल में करूणामूलक नियुक्ति
COMPASSIONATE FAMILY ANNUAL INCOME

