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महिला अपराध को लेकर भूपेश बनाम साय सरकार की तुलना, क्राइम को लेकर क्या कहते हैं आंकड़ें

छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के बाद अब ये बहस तेज हो गई है कि महिला अपराध को रोकने में कौन सी सरकार ज्यादा कारगर रही.

Comparison of Bhupesh and Sai government
भूपेश बनाम साय सरकार की तुलना (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 7:24 PM IST

8 Min Read
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रायपुर :सरकारें बदलती हैं तो सबसे बड़े दावे कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं.छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. दिसंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. अब सरकार के ढाई साल पूरे होने पर विधानसभा में पेश हुए सरकारी आंकड़े और सत्ता-विपक्ष के दावों ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या वास्तव में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं या आंकड़ों की अलग-अलग व्याख्या की जा रही है? विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी जवाबों, जिला-वार अपराध के आंकड़ों और सरकार-विपक्ष के तर्कों पर आइए डालते है एक नजर की भूपेश बघेल सरकार के अंतिम ढाई साल और विष्णुदेव साय सरकार के शुरुआती ढाई साल में महिला सुरक्षा की तस्वीर आखिर कितनी बदली.

सरकार का दावा: कुल महिला अपराधों में आई कमी

विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, हत्या और मारपीट की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा.इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अपराध की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण संवेदनशीलता है.उनका कहना था कि एक भी अपराध गंभीर है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के अंतिम ढाई वर्षों में महिलाओं के खिलाफ कुल 18323 अपराध दर्ज हुए थे, जबकि विष्णुदेव साय सरकार के ढाई वर्षों में यह संख्या घटकर 16803 रह गई है. यानी सरकार का दावा है कि कुल महिला अपराधों में लगभग 1,520 मामलों की कमी आई है.हालांकि गृहमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी सरकार की सफलता अपराध कम होने से नहीं, बल्कि अपराध रुकने से मापी जानी चाहिए.


महिला सुरक्षा और गंभीर अपराधों के आंकड़ों पर उठाए सवाल

सरकार के अपराधों में कमी के दावों पर कांग्रेस ने विधानसभा में तीखा पलटवार किया.कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि यदि प्रदेश में महिला सुरक्षा वास्तव में मजबूत हुई है, तो दुष्कर्म और नाबालिग बच्चियों के अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में लगातार कमी क्यों नहीं आ रही है.उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म के मामले 2024 में 3096, 2025 में 3070 और वर्ष 2026 के सिर्फ साढ़े पांच महीने में ही 1550 दर्ज किए जा चुके हैं.उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि गंभीर अपराध अब भी चिंता का विषय बने हुए हैं.



नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी भी है चिंता का विषय

संगीता सिन्हा ने नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामलों को और भी गंभीर बताते हुए कहा कि वर्ष 2023 में 2300, वर्ष 2024 में 2961, वर्ष 2025 में 3040 मामले दर्ज हुए, जबकि 2026 के केवल साढ़े पांच महीने में ही 1746 मामले सामने आ चुके हैं. उनका दावा है कि इसी रफ्तार से मामले बढ़े तो वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 3500 के पार पहुंच सकता है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कुल अपराधों में कमी का दावा करने के बजाय गंभीर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. विपक्ष का तर्क है कि केवल कुल अपराधों का आंकड़ा दिखाकर महिला सुरक्षा की वास्तविक तस्वीर नहीं छिपाई जा सकती.


33 जिले, लेकिन महिला थाने केवल 13

महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में महिला थाना खोलने की मांग की.इसके जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले बजट में नए महिला थानों की स्थापना का प्रस्ताव लाया जाएगा.



महिला उत्पीड़न रोकना सरकार ने उठाई कम

सरकार के लिखित उत्तर के अनुसार 15 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में केवल 13 महिला थाने स्वीकृत हैं। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि प्रत्येक जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट गठित की गई है, 124 थानों को बालमित्र थाना बनाया गया है, स्कूल-कॉलेजों में गुड टच-बैड टच और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, अभिव्यक्ति ऐप और डायल-112 का प्रचार किया जा रहा है तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है.


राजधानी और न्यायधानी में भी लगातार बढ़ रहे मामले
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े आंकड़े सामने आये है। इनमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की गुमशुदगी के मामले शामिल हैं। सरकार की ओर से पेश किए गए इन आंकड़ों में जिलेवार जानकारी भी दी गई है। यदि प्रदेश के प्रमुख शहरों राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली दिखाई देती है।

Statistics on crimes
रायपुर में महिला अपराध के आंकड़े (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Statistics on crimes
बिलासपुर में महिला अपराध के आंकड़े (ETV BHARAT CHATTISGARH)


प्रदेश की तस्वीर और भी गंभीर

राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर के ये आंकड़े केवल दो प्रमुख शहरों की स्थिति को दर्शाते हैं.विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी 33 जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या कहीं अधिक गंभीर दिखाई देती है. जिलेवार आंकड़े यह संकेत देते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, दहेज प्रताड़ना की रोकथाम और गुमशुदा महिलाओं की तलाश जैसे मुद्दे आज भी प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

Comparison of Bhupesh and Sai government
क्राइम को लेकर क्या कहते हैं आंकड़ें (ETV BHARAT CHATTISGARH)

आंकड़ों में सबसे बड़ी कमी लेकिन न्याय मिला या नहीं, इसका जवाब नहीं

महिला सुरक्षा के सरकारी आंकड़ों का सबसे कमजोर पक्ष यह है कि इनमें केवल दर्ज एफआईआर की संख्या है. यह कहीं नहीं बताया गया कि कितने मामलों में आरोपियों को सजा मिली, कितनी चार्जशीट दाखिल हुई, कितने मामलों की जांच लंबित है और कितनी पीड़िताओं को समय पर न्याय मिला. महिलाओं की गुमशुदगी के मामलों में भी बरामदगी का प्रतिशत सार्वजनिक नहीं किया गया. ऐसे में केवल अपराध दर्ज होने की संख्या से महिला सुरक्षा का वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है.


दोनों सरकारों के दावों के बीच अधूरी तस्वीर

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूपेश बघेल सरकार के अंतिम ढाई वर्षों की तुलना में विष्णुदेव साय सरकार के शुरुआती ढाई वर्षों में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में कमी आई है. यह सरकार के पक्ष में जाता है.लेकिन दूसरी ओर दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न और महिलाओं की गुमशुदगी जैसे गंभीर अपराधों के जिला-वार आंकड़े बताते हैं कि स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं कही जा सकती.

रायपुर में सबसे ज्यादा अपराध

राजधानी रायपुर लगातार सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है और कई बड़े जिलों में महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है.महिला सुरक्षा का वास्तविक आकलन केवल एफआईआर की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से होगा कि पीड़िताओं को कितना जल्दी न्याय मिला, गुमशुदा महिलाएं कितनी सुरक्षित वापस लौटीं, दोषियों को कितनी तेजी से सजा मिली और सरकार अपने सुरक्षा तंत्र को गांव से लेकर शहर तक कितना मजबूत कर पाई.


दावा बनाम हकीकत, फैसला अभी बाकी

ढाई-ढाई साल के इस तुलनात्मक अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि सत्ता बदलने के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा खत्म नहीं हुआ.सरकार कुल अपराधों में कमी का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष गंभीर अपराधों के आंकड़े सामने रखकर उन दावों को चुनौती दे रहा है.विधानसभा में रखे गए सरकारी आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा आज भी छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार केवल आंकड़ों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाती है या फिर न्याय, सुरक्षा और विश्वास के स्तर पर भी महिलाओं को ठोस परिणाम दिखाई देते हैं.

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