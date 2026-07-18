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महिला अपराध को लेकर भूपेश बनाम साय सरकार की तुलना, क्राइम को लेकर क्या कहते हैं आंकड़ें

रायपुर :सरकारें बदलती हैं तो सबसे बड़े दावे कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं.छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. दिसंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. अब सरकार के ढाई साल पूरे होने पर विधानसभा में पेश हुए सरकारी आंकड़े और सत्ता-विपक्ष के दावों ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या वास्तव में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं या आंकड़ों की अलग-अलग व्याख्या की जा रही है? विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी जवाबों, जिला-वार अपराध के आंकड़ों और सरकार-विपक्ष के तर्कों पर आइए डालते है एक नजर की भूपेश बघेल सरकार के अंतिम ढाई साल और विष्णुदेव साय सरकार के शुरुआती ढाई साल में महिला सुरक्षा की तस्वीर आखिर कितनी बदली.





सरकार का दावा: कुल महिला अपराधों में आई कमी



विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, हत्या और मारपीट की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा.इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अपराध की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण संवेदनशीलता है.उनका कहना था कि एक भी अपराध गंभीर है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के अंतिम ढाई वर्षों में महिलाओं के खिलाफ कुल 18323 अपराध दर्ज हुए थे, जबकि विष्णुदेव साय सरकार के ढाई वर्षों में यह संख्या घटकर 16803 रह गई है. यानी सरकार का दावा है कि कुल महिला अपराधों में लगभग 1,520 मामलों की कमी आई है.हालांकि गृहमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी सरकार की सफलता अपराध कम होने से नहीं, बल्कि अपराध रुकने से मापी जानी चाहिए.



महिला सुरक्षा और गंभीर अपराधों के आंकड़ों पर उठाए सवाल



सरकार के अपराधों में कमी के दावों पर कांग्रेस ने विधानसभा में तीखा पलटवार किया.कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि यदि प्रदेश में महिला सुरक्षा वास्तव में मजबूत हुई है, तो दुष्कर्म और नाबालिग बच्चियों के अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में लगातार कमी क्यों नहीं आ रही है.उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म के मामले 2024 में 3096, 2025 में 3070 और वर्ष 2026 के सिर्फ साढ़े पांच महीने में ही 1550 दर्ज किए जा चुके हैं.उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि गंभीर अपराध अब भी चिंता का विषय बने हुए हैं.





नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी भी है चिंता का विषय



संगीता सिन्हा ने नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामलों को और भी गंभीर बताते हुए कहा कि वर्ष 2023 में 2300, वर्ष 2024 में 2961, वर्ष 2025 में 3040 मामले दर्ज हुए, जबकि 2026 के केवल साढ़े पांच महीने में ही 1746 मामले सामने आ चुके हैं. उनका दावा है कि इसी रफ्तार से मामले बढ़े तो वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 3500 के पार पहुंच सकता है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कुल अपराधों में कमी का दावा करने के बजाय गंभीर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. विपक्ष का तर्क है कि केवल कुल अपराधों का आंकड़ा दिखाकर महिला सुरक्षा की वास्तविक तस्वीर नहीं छिपाई जा सकती.





33 जिले, लेकिन महिला थाने केवल 13



महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में महिला थाना खोलने की मांग की.इसके जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले बजट में नए महिला थानों की स्थापना का प्रस्ताव लाया जाएगा.





महिला उत्पीड़न रोकना सरकार ने उठाई कम



सरकार के लिखित उत्तर के अनुसार 15 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में केवल 13 महिला थाने स्वीकृत हैं। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि प्रत्येक जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट गठित की गई है, 124 थानों को बालमित्र थाना बनाया गया है, स्कूल-कॉलेजों में गुड टच-बैड टच और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, अभिव्यक्ति ऐप और डायल-112 का प्रचार किया जा रहा है तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है.





राजधानी और न्यायधानी में भी लगातार बढ़ रहे मामले

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े आंकड़े सामने आये है। इनमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की गुमशुदगी के मामले शामिल हैं। सरकार की ओर से पेश किए गए इन आंकड़ों में जिलेवार जानकारी भी दी गई है। यदि प्रदेश के प्रमुख शहरों राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली दिखाई देती है।

