नीमराणा में भी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूर, कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप
कंपनी प्रबंधन के साथ भी वार्ता कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है.
Published : April 18, 2026 at 10:37 AM IST
बहरोड : जिले के औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में एक बार फिर मजदूरों का आक्रोश सामने आया है. नोएडा, गुरुग्राम और भिवाड़ी के बाद अब नीमराणा स्थित जापानी जोन में संचालित कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया. मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वेतन वृद्धि सहित कई मुद्दों पर ध्यान देने की मांग उठाई. इसी दौरान ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों ने हमला कर दिया. इसमें कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद मामला गरमा गया.
मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच समझाइश : नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव ने बताया कि जापानी जोन में एक कंपनी के मजदूर सुबह से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नीमराणा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने का प्रयास शुरू किया. मौके पर नीमराणा डीएसपी सहित भारी पुलिस जाप्ता तैनात है. प्रशासन की ओर से मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच समझाइश का दौर लगातार जारी है. मौके पर जाकर उनकी मांगों को सुना जा रहा है. कंपनी प्रबंधन से समाधान पर बात की जा रही है.
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भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल : प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. मजदूर विष्णु ने आरोप लगाया कि कंपनी में काम के घंटे अधिक हैं, लेकिन उसके अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा. इसके अलावा उन्होंने भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और कहा कि कंपनी की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला खाना उचित स्तर का नहीं है. मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि छुट्टी के दिन भी उनके वेतन में कटौती की जाती है. यदि कोई मजदूर एक दिन भी अनुपस्थित रहता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है. इन सभी समस्याओं को लेकर मजदूरों में लंबे समय से असंतोष था, जो अब खुलकर विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है.
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मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने मजदूरों को शांत रहने की अपील की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया. वहीं, कंपनी प्रबंधन के साथ भी वार्ता कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा और दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित कर जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा.