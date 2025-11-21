मजदूर दंपती ने कंपनी परिसर में की आत्महत्या, वजह का पता लगा रही पुलिस
सरायकेला में मजदूर दंपती ने आत्महत्या कर ली है.
Published : November 21, 2025 at 11:39 PM IST
सरायकेला: जिला में आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित एक निजी कंपनी परिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.
इस कंपनी परिसर में काम करने वाले मजदूर दंपती ने एक साथ आत्महत्या कर ली. शुक्रवार जब कर्मचारी काम पर पहुंचे, तब पति-पत्नी के शव कमरे में मिले. जिसके बाद मामले की सूचना तुरंत आरआईटी थाना पुलिस को दी गई.
मृतक पति और पत्नी की पहचान बिहार के गया जिला फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरहकला गांव निवासी दीपक कुमार और उनकी पत्नी आरती कुमारी के रूप में हुई है. दोनों पिछले एक साल से कंपनी के परिसर में ही रहकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे.
इस घटना की जानकारी मिलते ही आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कंपनी परिसर की बारीकी से जांच की और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
थाना प्रभारी संजीव सिंह ने बताया कि दंपती के मोबाइल फोन, रहने के कमरे की जांच की जा रही है. इसके साथ ही और कंपनी परिसर में मौजूद अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. उन्होंने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
इससे पहले यह दंपती किराए के मकान में रहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने कंपनी परिसर में ही रहना शुरू कर दिया था. पुलिस के अनुसार, दंपती की कोई संतान नहीं थी. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया. हालांकि, पुलिस इसे प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का मामला मान रही है. लेकिन सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही हो पाएगा.
