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'सरकार जिस कंपनी को बिजली व्यवस्था सौंपने की तैयारी कर रही है, वह महज एक साल पहले बनी है'- दुष्यंत चौटाला

बिजली व्यवस्था के निजीकरण पर उठाए सवाल ( ETV Bharat )

सिरसाः हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है. इसी बीच बिजली के निजीकरण के विरोध में जननायक जनता पार्टी खुलकर सामने आ गई है. हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. सिरसा स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और बिजली कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की.

25 साल के लिए बिजली वितरण का ठेकाः शुक्रवार को चौटाला हाउस में मीडिया से रूबरू हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "बिजली प्राधिकरण की ओर से निजी कंपनी को आगामी 25 साल के लिए गुरुग्राम व नूंह दोनों जिलों में बिजली वितरण के लिए ठेके दिए गए." उन्होंने कहा कि "यह मामला उस समय और अधिक संवेदनशील तब हो जाता है जब निजी कंपनी की वित्तीय हालत ऑन रिकॉर्ड सही नहीं बताई जा रही."

बिजली के निजीकरण पर भड़के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (ETV Bharat) 'कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए': पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "पिछले 45 घंटों से प्रदेश में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं. सरकार को कर्मचारियों की मांगों और आशंकाओं को गंभीरता से सुनना चाहिए. बिजली व्यवस्था निजी हाथों में जाने से आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसके साथ ही बिजली कर्मचारियों की सेवाओं और भविष्य पर भी निजीकरण का प्रभाव पड़ने की संभावना है." महज एक साल पहले बनी कंपनी को ठेका क्यों? दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी बिजली के निजीकरण के खिलाफ खड़ी है. उन्होंने सवाल उठाया कि सुधारों की बात करने वाली सरकार को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार जिस कंपनी को बिजली व्यवस्था सौंपने की तैयारी कर रही है, वह महज एक साल पहले बनी है. ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनकी भूमिका की पड़ताल की जानी चाहिए. रेलवे के बाद पावर सेक्टर का निजीकरणः दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले रेलवे और अब पावर सेक्टर के निजीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले में संज्ञान लेकर कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करने की अपील की. वहीं, दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के धारा 108 वाले बयान पर भी सवाल उठाये. उन्होंने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर सवाल उठाए.