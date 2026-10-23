'सरकार जिस कंपनी को बिजली व्यवस्था सौंपने की तैयारी कर रही है, वह महज एक साल पहले बनी है'- दुष्यंत चौटाला
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य सरकार द्वारा निजी हाथों में बिजली आपूर्ति का लाइसेंस देने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.
Published : October 23, 2026 at 8:42 PM IST
सिरसाः हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है. इसी बीच बिजली के निजीकरण के विरोध में जननायक जनता पार्टी खुलकर सामने आ गई है. हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. सिरसा स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और बिजली कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की.
25 साल के लिए बिजली वितरण का ठेकाः शुक्रवार को चौटाला हाउस में मीडिया से रूबरू हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "बिजली प्राधिकरण की ओर से निजी कंपनी को आगामी 25 साल के लिए गुरुग्राम व नूंह दोनों जिलों में बिजली वितरण के लिए ठेके दिए गए." उन्होंने कहा कि "यह मामला उस समय और अधिक संवेदनशील तब हो जाता है जब निजी कंपनी की वित्तीय हालत ऑन रिकॉर्ड सही नहीं बताई जा रही."
'कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए': पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "पिछले 45 घंटों से प्रदेश में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं. सरकार को कर्मचारियों की मांगों और आशंकाओं को गंभीरता से सुनना चाहिए. बिजली व्यवस्था निजी हाथों में जाने से आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसके साथ ही बिजली कर्मचारियों की सेवाओं और भविष्य पर भी निजीकरण का प्रभाव पड़ने की संभावना है."
महज एक साल पहले बनी कंपनी को ठेका क्यों? दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी बिजली के निजीकरण के खिलाफ खड़ी है. उन्होंने सवाल उठाया कि सुधारों की बात करने वाली सरकार को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार जिस कंपनी को बिजली व्यवस्था सौंपने की तैयारी कर रही है, वह महज एक साल पहले बनी है. ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनकी भूमिका की पड़ताल की जानी चाहिए.
रेलवे के बाद पावर सेक्टर का निजीकरणः दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले रेलवे और अब पावर सेक्टर के निजीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले में संज्ञान लेकर कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करने की अपील की. वहीं, दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के धारा 108 वाले बयान पर भी सवाल उठाये. उन्होंने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर सवाल उठाए.
निजी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का उठाया सवालः पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुरुग्राम नूंह जिले से दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 50 फीसदी राजस्व उपरोक्त जिलों से आता है. सर्वाधिक लाभ कमाने वाले इन जिलों में ही यह फिर यह ठेका क्यों दिया गया? उन्होंने कहा कि यह निजी कंपनी बिजली वितरण के लिए निगम का ही इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगी. पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी कंपनी को यह कार्य सौंपने का अर्थ है कि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार बंद होना. इस निर्णय से बिजली निगम में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे.
24 घंटों में लोगों को घरों में पानी नसीब नहींः उन्होंने वर्तमान स्थितियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की हठधर्मिता व उदासीनता से आज पिछले 24 घंटों में लोगों को घरों में पानी नसीब नहीं हो रहा. इतना ही नहीं उद्योग धंधे, कारखाने बंद पड़े हैं. अस्पतालों में बिजली गुल है मरीजों का बुरा हाल है और उनके ऑपरेशन तक रुके हुए हैं. ऐसे में राज्य सरकार तमाशबीन बनी हुई है. पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एक ओर प्रदेश के बिजली मंत्री प्रदेश निगम कर्मियों के हितैषी होने की बात कहते हैं, तो उन्हें प्राधिकरण की ओर से लिए गए इस निर्णय के विरोधस्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.
कर्मचारियों के आंदोलन का करेंगे सहयोगः जेजेपी का रूख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी निगम कर्मचारियों के साथ खड़ी है और वह कर्मचारियों के साथ उनके आंदोलन में हर स्तर पर सहयोग करेगी. सरकार ने निजी हाथों में ठेका सौंपकर निगम के योग्य कर्मचारियों की दक्षता को चुनौती देने का काम किया है जो दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत अविलंब सिविल कोर्ट की सहायता से इस लाइसेंस को रद्द करवाना चाहिए.
दिल्ली का उदाहरण देकर महंगी बिजली का गणित समझायाः उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे निर्णयों की पृष्ठभूमि में देखा गया है कि निजी कंपनियों ने आमजन को सुविधाएं कम और महंगे रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई है जो सीधे सीधे आमजन से छलावा सिद्ध हुआ है. अब एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा के लोगों को भी महंगे दामों पर बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसका जेजेपी परिवार पुरजोर विरोध करता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली वितरण का कार्य निजी कंपनियों को देने के बाद यह दूसरा अवसर है जब हरियाणा में यह निर्णय लिया गया है.