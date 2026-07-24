ETV Bharat / state

बीपीसीएल गैस पाइपलाइन विस्तार के दौरान सड़क हादसा, मृतक के पत्नी को कंपनी ने दी आर्थिक सहायता

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : बीपीसीएल गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले राघवेंद्र दोषी के परिजनों को कंपनी ने आर्थिक सहायता दी है. जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रवासियों के संयुक्त प्रयास के बाद बीपीसीएल कंपनी ने मृतक की पत्नी को सवा दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई.

कैसे हुआ था हादसा ?

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले NH-43 पर बीपीसीएल की गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का कार्य चल रहा था. इसी दौरान निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन की चपेट में आने से स्कूटी सवार 24 वर्षीय राघवेंद्र घोषी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था. स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में सिटी कोतवाली के सामने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की जांच की मांग की थी.



प्रशासन ने घटना का लिया संज्ञान

घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और बीपीसीएल कंपनी के अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा हुई. जनप्रतिनिधियों के लगातार दबाव बनाए जाने और प्रशासन की मध्यस्थता के बाद कंपनी ने मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई. सहायता राशि मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन समेत समस्त शहरवासियों का आभार जताया.