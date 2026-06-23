डीएल एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, पीड़ित कर्मचारी बोले- तीन लाख लेकर दी नौकरी, अब निकाल दिया, न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह
नौकरी से निकाले गए कर्मचारी मंगलवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे और तीनों कंपनियों के खिलाफ शिकायत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:03 PM IST
लखनऊ : योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ढिंढोरा पीट रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है. नौकरी के नाम पर खुलेआम वसूली हो रही है. आरोप है कि परिवहन विभाग में तीन कंपनियां नौकरी के नाम पर वसूली कर रही हैं और मनमाने ढंग से कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का भी रास्ता दिखा रही हैं.
आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली तीन कंपनियों के प्रतिनिधियों पर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने सीएम योगी और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है. पीड़ित कर्मचारी मंगलवार को एक बार फिर परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कंपनी के खिलाफ शिकायत की.
पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या के अलावा और कोई भी चारा उनके पास नहीं है. एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) ने बेरोजगार पीड़ितों को भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. जो भी जिम्मेदार होंगे, कार्रवाई की जाएगी.
पीड़ित कर्मचारियों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी पर रखने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लिए गए. किसी कर्मचारी से सिर्फ एक महीने काम लिया तो किसी से सिर्फ दो महीने. बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल भी दिया. जो रिश्वत ली वह भी वापस नहीं कर रहे हैं. भर्ती के समय कई जगह पर कर्मचारियों से कंप्यूटर, सीसीटीवी, सीपीयू व अन्य उपकरण भी लगवाए.
बेरोजगार कर्मचारियों ने पत्र में जिक्र किया है कि परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए तीन कंपनियों रोज मार्टा, सिल्वर टच और फोकाम नेट का चयन किया. इन तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने रोजगार देने का झांसा देकर तीन लाख से पांच लाख रुपये तक की मोटी रकम वसूली. कई युवाओं को इस रकम के बदले आज तक रोजगार तक नहीं दिया गया.
पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिन युवाओं को नौकरी पर रखा भी गया, उन्हें मात्र 15 से 20 दिनों के भीतर ही सैलरी वापस कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया. खुलेआम धमकी दी गई कि अगर सैलरी के पैसे वापस नहीं किए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे और तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी. मंत्री और परिवहन विभाग के अधिकारी सब मैनेज हैं.
पीड़ितों का कहना है, जब कुछ कर्मचारियों ने विरोध किया और सैलरी वापस करने से मना किया तो लगभग 40 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. कर्मचारियों का भी वेतन छह माह में मात्र एक-दो बार ही आया है, जिससे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. पिछले छह माह से अधिक समय से न्याय की गुहार लेकर लगातार परिवहन मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन निरंकुश कंपनियों और उनके अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.
पीड़ित अखिलेश सिंह का कहना है कि कर्ज लेकर तीन लाख रुपये दिए, जिसके बाद मुझे एआरटीओ कार्यालय रायबरेली में 'डाटा एंट्री ऑपरेटर' के पद पर नियुक्ति दी गई. नौकरी मिलने के लगभग दो माह बाद एचआर मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दी कि कंपनी के मालिक का आदेश है कि सभी कर्मचारियों को अपनी सैलरी वापस कंपनी को देनी होगी, जो सैलरी वापस नहीं करेगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. सैलरी वापस न करने के कारण 18 मार्च को मुझे फोन पर कहा गया कि अब आपको ऑफिस नहीं आना है.
कारण पूछने पर बताया गया कि कंपनी के मालिक के आदेश से नौकरी से निकाल दिया गया है. इसके बाद मैंने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से नौकरी पर वापस रखने के लिए काफी अनुरोध किया, लेकिन न तो नौकरी पर वापस रखा गया और न ही दिए गए तीन लाख रुपए वापस किए गए. कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप का न्याय की मांग की है.
एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) वीके सिंह का कहना है कि कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों ने आज मुलाकात की है. लिखित शिकायती पत्र दिया है. मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी.
बता दें, परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए तीन कंपनियों रोज मार्टा, सिल्वर टच और फोकाम नेट का चयन किया है.
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