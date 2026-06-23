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डीएल एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, पीड़ित कर्मचारी बोले- तीन लाख लेकर दी नौकरी, अब निकाल दिया, न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह

एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) को दिया शिकायती पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ढिंढोरा पीट रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है. नौकरी के नाम पर खुलेआम वसूली हो रही है. आरोप है कि परिवहन विभाग में तीन कंपनियां नौकरी के नाम पर वसूली कर रही हैं और मनमाने ढंग से कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का भी रास्ता दिखा रही हैं. आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली तीन कंपनियों के प्रतिनिधियों पर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने सीएम योगी और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है. पीड़ित कर्मचारी मंगलवार को एक बार फिर परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कंपनी के खिलाफ शिकायत की. पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या के अलावा और कोई भी चारा उनके पास नहीं है. एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) ने बेरोजगार पीड़ितों को भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. जो भी जिम्मेदार होंगे, कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित कर्मचारियों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी पर रखने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लिए गए. किसी कर्मचारी से सिर्फ एक महीने काम लिया तो किसी से सिर्फ दो महीने. बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल भी दिया. जो रिश्वत ली वह भी वापस नहीं कर रहे हैं. भर्ती के समय कई जगह पर कर्मचारियों से कंप्यूटर, सीसीटीवी, सीपीयू व अन्य उपकरण भी लगवाए. बेरोजगार कर्मचारियों ने पत्र में जिक्र किया है कि परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए तीन कंपनियों रोज मार्टा, सिल्वर टच और फोकाम नेट का चयन किया. इन तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने रोजगार देने का झांसा देकर तीन लाख से पांच लाख रुपये तक की मोटी रकम वसूली. कई युवाओं को इस रकम के बदले आज तक रोजगार तक नहीं दिया गया. पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिन युवाओं को नौकरी पर रखा भी गया, उन्हें मात्र 15 से 20 दिनों के भीतर ही सैलरी वापस कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया. खुलेआम धमकी दी गई कि अगर सैलरी के पैसे वापस नहीं किए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे और तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी. मंत्री और परिवहन विभाग के अधिकारी सब मैनेज हैं.