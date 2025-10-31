ETV Bharat / state

खनन पट्टा अलॉट कराने के नाम पर कंपनी डायरेक्टर से 1.50 करोड़ की ठगी, बिजनेस पार्टनर और 4 सहयोगियों पर FIR दर्ज

विभूतिखंड इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि ठगी के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में कंपनी निदेशक से 1.50 करोड़ की ठगी (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: राजधानी में एक बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. खनन कार्य से जुड़ी कंपनी जय शक्ति रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कनिष्क प्रताप सिंह ने अपने पिता के बिजनेस पार्टनर समेत पांच लोगों पर 1.50 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए विभूति खंड थाने में मामला दर्ज कराया है.

आरोप है कि आरोपियों ने खनन पट्टा अलॉट कराने के नाम पर ठगी की. रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पीड़ित की तहरीर के आधार पर विभूतिखंड थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, रकम हड़पने और धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

स्टांप ड्यूटी के नाम पर लिया था कर्ज: विभूतिखंड के हॉल एन्क्लेवरी स्टेट निवासी कनिष्क प्रताप सिंह के अनुसार, उनके पिता की दोस्ती बांदा निवासी दलजीत सिंह और यूफोरिया माइन्स एंड मिनरल्स कंपनी के निदेशक चंद्रशेखर चौरसिया, कांशीराम चौरसिया, विशाखा चौरसिया और उनके सहयोगी अजीत से थी.

आरोपियों ने कनिष्क के पिता को झांसा दिया कि उनकी कंपनी को खनन का पट्टा तो अलॉट हो गया है, लेकिन स्टांप ड्यूटी की राशि जमा न करने पर वह निरस्त हो जाएगा. इसी बहाने उन्होंने कनिष्क के पिता से 1.50 करोड़ रुपये उधार ले लिये.

दो महीने में लौटने थे रुपये, अब दे रहे धमकी: पीड़ित निदेशक के मुताबिक, आरोपियों के साथ यह समझौता हुआ था कि वे यह रकम दो महीने के भीतर लौटा देंगे. यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ रकम चुकानी होगी. समझौते की अवधि बीत जाने के बाद भी जब आरोपितों ने रकम नहीं लौटाई, तो कनिष्क प्रताप सिंह ने उनसे रुपये मांगने शुरू किये. आरोप है कि रकम मांगने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच: विभूतिखंड इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. तथ्यों के आधार पर जल्द ही अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी

यह भी पढ़ें- बुलंदशहर में मामी ने भांजे को हथौड़े से उतारा मौत के घाैट, हत्या की बाद पहुंची थाने, बोली- इज्जत लूटना चाहता था

