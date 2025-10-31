ETV Bharat / state

खनन पट्टा अलॉट कराने के नाम पर कंपनी डायरेक्टर से 1.50 करोड़ की ठगी, बिजनेस पार्टनर और 4 सहयोगियों पर FIR दर्ज

लखनऊ: राजधानी में एक बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. खनन कार्य से जुड़ी कंपनी जय शक्ति रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कनिष्क प्रताप सिंह ने अपने पिता के बिजनेस पार्टनर समेत पांच लोगों पर 1.50 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए विभूति खंड थाने में मामला दर्ज कराया है.

आरोप है कि आरोपियों ने खनन पट्टा अलॉट कराने के नाम पर ठगी की. रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पीड़ित की तहरीर के आधार पर विभूतिखंड थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, रकम हड़पने और धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

स्टांप ड्यूटी के नाम पर लिया था कर्ज: विभूतिखंड के हॉल एन्क्लेवरी स्टेट निवासी कनिष्क प्रताप सिंह के अनुसार, उनके पिता की दोस्ती बांदा निवासी दलजीत सिंह और यूफोरिया माइन्स एंड मिनरल्स कंपनी के निदेशक चंद्रशेखर चौरसिया, कांशीराम चौरसिया, विशाखा चौरसिया और उनके सहयोगी अजीत से थी.

आरोपियों ने कनिष्क के पिता को झांसा दिया कि उनकी कंपनी को खनन का पट्टा तो अलॉट हो गया है, लेकिन स्टांप ड्यूटी की राशि जमा न करने पर वह निरस्त हो जाएगा. इसी बहाने उन्होंने कनिष्क के पिता से 1.50 करोड़ रुपये उधार ले लिये.